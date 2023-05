Elmano de Freitas se manifesta sobre morte de policiais em Camocim: 'absolutamente consternado'

O governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre a morte de policiais em Camocim, ocorrida na madrugada deste domingo (14). Quatro policiais civis foram mortos a tiros dentro da Delegacia Regional do município. O autor dos disparos é um colega de corporação, que estava de folga e já se entregou à Polícia Militar.

"Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim. (...) Manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado. O Governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares das vítimas".

Outros parlamentares cearenses também usaram as redes sociais para se manifestar a respeito do ataque contra os agentes de segurança.

A senadora Augusta Brito (PT) disse que estará "junto ao Governo do Estado acompanhando a elucidação do caso e prestando nossa solidariedade aos familiares das vítimas".

A deputada federal Dayany do Capitão (União) prestou solidariedade às famílias. "Quanta dor os familiares e amigos destes polícias devem estar sentindo, nesse que era pra ser um domingo de celebração. Que Deus conforte o coração dessas famílias", disse.

Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT) lamentou "profundamente a tragédia" ocorrida em Camocim.

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ressaltou que irá cobrar, ao Governo do Ceará, "medidas de cuidado de aprimoramento da saúde mental de nossos policiais".

Também deputado estadual, Sargento Reginauro (União) prestou solidariedade às famílias das vítimas, especialmente às mães dos policiais mortos, e a todos os policiais civis.

Líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado De Assis Diniz também prestou solidariedade às famílias dos policiais civis.

Ex-prefeito de Camocim, o deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) afirmou que as mortes dos agentes de segurança "enlutam o nosso Camocim da paz e do amor".

Vereador de Fortaleza, Julierme Sena (União), que também é vice-presidente do Sindicatos dos Policiais Civis do Estado do Ceará, ressaltou que a Polícia Civil está "em luto" e fez "apelo" ao governo estadual.

"Que a saúde mental dos profissionais de segurança seja uma política pública urgente, permanente e prioritária", disse.

Entenda o caso

Quatro policiais civis foram mortos a tiros dentro da Delegacia Regional de Camocim, disparados por um policial civil que também é lotado no município, mas que estava de folga neste domingo.

Após cometer os crimes, o policial fugiu em uma viatura da delegacia e abandonou o veículo em uma unidade de saúde da região. Depois disso, o suspeito, que não teve sua identidade revelada oficialmente até o momento, se entregou e permanece preso no quartel da Polícia Militar na cidade.