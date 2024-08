Eleições 2024 em Itapipoca: conheça as candidaturas oficializadas e entenda a disputa no município

A Prefeitura de Itapipoca será disputada por dois candidatos com experiência na gestão municipal. O atual prefeito, Felipe Pinheiro (PT), busca a reeleição para o cargo, enquanto o ex-prefeito João Barroso (PSDB) tenta o quarto mandato à frente do Executivo municipal.

Não será a primeira vez que os dois irão se enfrentar nas urnas. Nas eleições de 2020, Felipe Pinheiro impediu a reeleição de João Barroso — naquele ano, o petista conquistou 43,5% dos votos, enquanto o tucano ficou na 2ª colocação, com 37,5%. Ao contrário do último pleito, no entanto, os dois devem polarizar a disputa eleitoral em Itapipoca. Nomes que chegaram a ser cotados como pré-candidatos à Prefeitura, como o empresário Roberto Leite (PL), acabaram não tendo as candidaturas confirmadas.

Veja também PontoPoder De R$ 159,8 mil a R$ 25,7 milhões: confira limite de gastos dos candidatos a prefeito no Ceará PontoPoder Qual a importância do Fundo Eleitoral na eleição municipal mais cara da história

Uma das principais mudanças é a composição das chapas. Antiga companheira de candidatura de Felipe Pinheiro, a vice-prefeita Dra. Jocelia (PRD) rompeu com o gestor ao longo do mandato para o qual foram eleitos.

Ela chegou a ser pré-candidata a prefeita, mas acabou sendo definida como candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por João Barroso. Ao PontoPoder, ela havia informado, no final de julho, que estavam esperando o resultado de pesquisas internas para definir a chapa junto com João Barroso.

Para 2024, a vereadora Paulinha Braga (PSB) será a candidata a vice-prefeita junto com Felipe Pinheiro. O nome do ex-secretário de Relações Institucionais do Município, Nildo Teixeira (PT), chegou a ser cotado para o cargo, mas coube ao PSB, do senador Cid Gomes (PSB), a indicação.

Saiba mais sobre os candidatos que irão disputar a Prefeitura de Itapipoca em 2024:

Felipe Pinheiro

Natural de Fortaleza, Felipe Pinheiro é quadro histórico do PT, sendo filiado à sigla há 30 anos. Ele integrou o Governo Camilo Santana (PT) como secretário-executivo de Desenvolvimento Agrário do Governo do Ceará, além de secretário-adjunto do Gabinete e assessor executivo das Realizações Institucionais da Casa Civil.

Em 2016, concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, quando foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Dr. Dagmauro (na época, no PT, hoje no Republicanos). Em 2020, foi candidato a prefeito, saindo vitorioso com 43,74% da votação — cerca de 31,7 mil votos.

Foto: Divulgação

Felipe Pinheiro confirmou a candidatura à reeleição em convenção partidária na segunda-feira (5), último dia do prazo eleitoral. O evento contou com a participação de lideranças políticas como o governador Elmano de Freitas (PT), do senador Cid Gomes (PSB) e dos deputados federais Eunício Oliveira (MDB), José Airton Cirilo (PT) e José Guimarães (PT).

Além de PT e PSB, a coligação em torno do nome de Felipe Pinheiro é formada por PV, PCdoB, PP, MDB, PSD, Republicanos e Solidariedade.

Foto: Divulgação

João Barroso

Foto: Divulgação

Empresário da construção civil, João Barroso concorre, em 2024, ao quarto mandato de prefeito de Itapipoca. Antes, ele também foi secretário de Obras da cidade. O tucano foi eleito para comandar a Prefeitura de Itapipoca em 2004, sendo reeleito para o cargo em 2008. Ele ficou distante do Executivo municipal durante quatro anos, mas retornou à disputa eleitoral em 2016.

Naquele ano, foi eleito novamente prefeito de Itapipoca, para o terceiro mandato. No entanto, em 2020, acabou perdendo a reeleição — ficando na 2ª colocação, com 27,4 mil votos — o que representou a fatia de 37,7% da votação.

Foto: Divulgação

A candidatura de João Barroso à Prefeitura de Itapipoca em 2024 foi confirmada em convenção partidária no sábado (3). O evento contou com a participação de lideranças políticas como o presidente do PSDB Ceará e vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, do deputado federal Danilo Forte (União) e do deputado estadual Antônio Granja (PDT).

Os partidos que sustentam a candidatura de João Barroso são PSDB, PRD, União Brasil, Cidadania, Avante, Podemos e PL.