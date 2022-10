"Tranquilo e sem problemas", diz presidente do TRE no Ceará sobre 2º turno das eleições no Estado

O 2º turno da eleição para presidente do Brasil aconteceu de forma tranquila no Ceará, considerou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto. Ao fim do horário da votação, o gestor concedeu coletiva de imprensa e afirmou que o TRE já começará a preparar o próximo pleito, para prefeito em 2024.

Ao ser questionado sobre possíveis blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado, Inácio Cortez disse que entrou em contato com o superintendente da PRF no Ceará e foi informado que tudo ocorria bem: "ele me disse que estava sempre em contato com Brasília e que tudo estava sob controle".

O único caso de conhecimento da reportagem que foi encaminhado à Polícia Federal foi o de mesários que postaram foto com símbolo do candidato Lula, em um local de votação na cidade de Guaiúba. O presidente da mesa e duas mesárias postaram fotos com o crachá do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) fazendo o "L" e a frase "Nosso time vai vencer".

Inacio Cortez Presidente do TRE-CE "No primeiro turno ainda tivemos a distribuição de santinhos, agora nem isso percebemos. Foi um policiamento efetivo, nada de grave que influenciasse no pleito. Nós conseguimos mais uma vez realizar eleições com tranquilidade, com competência. Tenho muito a agradecer aos órgãos de Segurança"

OPERAÇÃO DA PRF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que nenhum eleitor teria sido impedido de votar mesmo em meio às operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizadas em alguns estados brasileiros neste domingo (30).

Até o início desta tarde, informações apontavam ao menos 514 operações de autoria da PRF em diversas estradas brasileiras. A maioria delas teria ocorrido no Nordeste.

"As operações realizadas foram, segundo o diretor da PRF, feitas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Significa que teria sido com veículos incapazes de circular naturalmente, como ônibus com pneus carecas, por exemplo. Foram casos em que nenhum eleitor voltou para seu destino de origem", pontuou o ministro.

Na noite de sábado (29), Moraes já havia proibido a PRF de conduzir, neste domingo (30) de 2º turno, operações que pudessem afetar o transporte público de eleitores, fosse pago ou gratuito, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da corporação em caso de descumprimento.

Após uma série de denúncias relacionadas a operações em solo nordestino, o ministro determinou esclarecimentos do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvanei Vasques. A intenção seria colher informações sobre as razões para a realização de operações policiais em meio às eleições.