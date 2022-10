Que horas sai o resultado das eleições para deputado estadual do Acre em 2022?

No Acre, os eleitores definem quem serão os novos representantes na Assembleia Legislativa do Estado (Aleac). Os deputados estaduais eleitos assumem o mandato 2023-2026.

As urnas fecham às 17 horas do horário de Brasília. No Acre, a votação ocorre das 6h às 15h. A apuração dos votos tem início logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, no Acre, 359 candidatos concorrem a 24 vagas na Assembleia.

Quais são funções de deputados estaduais?

O mandato de um deputado estadual tem duração de quatro anos e a quantidade de representantes varia a depender da unidade da federação. Quem for eleito deve criar e modificar leis para o Estado.

Além disso, também deve fiscalizar a atuação do governador e investigar possíveis desvios na administração pública.

O mandato pode ser cassado caso o deputado abuse das funções, falte com o decoro parlamentar ou deixe de comparecer à terça parte das sessões ordinárias. As exceções acontecem em caso de licença ou missão permitida pela Assembleia Legislativa.