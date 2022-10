Pesquisa do segundo turno para presidente será divulgada hoje (5); veja horário

O resultado da primeira pesquisa de intenção de voto do Ipec sobre o segundo turno da disputa pela Presidência da República, entre o ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (PL), será divulgado nesta quinta-feira (5), às 18h.

Os números serão divulgados pelo g1 e pelo canal GloboNews.

Eleitores de todo o Brasil participarão do segundo turno no dia 30 de outubro.

Números do primeiro turno

No primeiro turno, realizado no último domingo (2), Lula saiu na frente, com 48,43% dos votos válidos (que desconsideram brancos e nulos), enquanto Bolsonaro teve 43,20%.

Lula obteve 57.259.405 votos do eleitorado, enquanto Bolsonaro conseguiu o apoio de 51.072.234 eleitores. Abstenções somaram 32.770.841 (20,95%). Votos nulos foram 3.487.873 (2,82%) e brancos 1.964.777 (1,59%).