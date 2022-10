Quando começa o horário eleitoral do segundo turno?

O horário eleitoral gratuito veiculado nas emissoras de rádio e televisão só retorna a partir de sexta-feira (7) e encerra no dia 28 de outubro. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o tempo será dividido de forma igual para os dois candidatos.

Já as propagandas eleitorais foram liberadas desde às 17h desta segunda-feira (3). Assim, o uso de alto-falantes, carreatas e distribuições de materiais gráficos retornaram após 24 horas do encerramento das votações do primeiro turno.

As emissoras devem reservar 25 minutos para cada cargo em disputa, de segunda-feira até domingo, para veiculação das inserções de 30 e 60 segundos durante a programação.

Propaganda eleitoral

Presidente

Televisão: de segunda à sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40;

de segunda à sábado das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40; Rádio: de segunda à sábado das 7h às 7h10 e de 12h às 12h10.

O candidato com maior número de votos no primeiro turno é o primeiro a se apresentar, conforme o artigo 62 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Governador

Televisão: das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50;

das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50; Rádio: das 7h10 às 7h20 e das 12h10 às 12h20.