Lula participa do Flow Podcast nesta terça (18); veja horário

O candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, será entrevistado a partir das 19h desta terça-feira (18) no podcast Flow.

A entrevista com o ex-presidente poderá ser acompanhada ao vivo através dos canais do Flow no YouTube, Facebook e na plataforma Twitch.

No último dia 8 de agosto, o Flow recebeu o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição e aparece atrás de Lula nas pesquisas de intenção de voto para o 2º turno das eleições.

Recorde de público

Em mais de cinco horas de entrevista, Bolsonaro mobilizou mais de 550 mil usuários nas redes sociais e gerou mais de 5,2 milhões de visualizações. A participação do atual chefe do Executivo bateu o recorde de Lula, que em outubro de 2021 reuniu cerca de 290 mil espectadores.

O deputado federal André Janones convocou eleitores do petista para assistir a entrevista desta terça-feira com o intuito de quebrar o recorde de Bolsonaro.

"Conforme anunciei ontem, está confirmada a ida de Lula no 'Flow'. Bora quebrar o recorde de audiência? Quem topa o desafio?", publicou Janones no Twitter.