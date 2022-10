Homem é preso com dinheiro na cueca, sob suspeita de tentar comprar votos no Interior do Ceará

Um homem foi preso com dinheiro escondido na cueca, na manhã deste domingo (2) no interior do Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi flagrado em situação que pode configurar crime eleitoral. Ao ser abordado, além do dinheiro, ele estava com material de campanha e planilhas com dados de eleitores.

O flagrante aconteceu na cidade de Martinópole. A reportagem apurou que suspeito é conhecido entre o meio político e já esteve como gestor de uma cidade no Ceará. O nome do preso não foi confirmado pela PRF.

SITUAÇÃO DA PRISÃO

De acordo com a Polícia, ao avistar a viatura da PRF, o condutor realizou manobra brusca, na direção contrária. A ação levantou a suspeita de que ele estaria fugindo de uma possível abordagem.

O suspeito estava em um veículo de luxo, uma Hilux modelo SW4. Ele foi abordado pelos policiais, que encontraram no interior do automóvel, diversas cédulas de R$ 20, santinhos de candidatos e as planilhas.

"O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) veda a distribuição de santinhos, folhetos, volantes e outros impressos no dia da eleição, o mesmo só poderia ocorrer até 22h de ontem. Por sua vez, a compra de votos, é considerado crime eleitoral e, segundo o artigo 41-A da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) são considerados ilícitos os atos de doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza", diz a PRF.

A ocorrência foi apresentada ao plantão da PF, em Camocim, no Ceará. No local, foram realizadas as oitivas dos policiais, do suspeito e o material apreendido. O fato deve ser investigado pela Polícia Federal.