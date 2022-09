Érika Amorim: conheça a candidata ao Senado Federal em 2022

A deputada estadual Érika Amorim (PSD) é a candidata para o Senado Federal da coligação "Do povo, pelo povo, para o povo" na disputa eleitoral de 2022. A chapa da coligação conta ainda com Roberto Cláudio (PDT) como candidato ao Governo do Ceará e Domingos Filho (PSD) como candidato a vice.

Formada em Administração de Empresas, Érika Amorim tem 43 anos e exerce o primeiro mandato eletivo na Assembleia Legislativa do Ceará. Concorrendo pela primeira vez em 2018, ela foi a deputada estadual mais votada entre as mulheres, recebendo mais de 86 mil votos.

A candidata nasceu em Fortaleza, em 1979, mas também viveu em Parambu, no interior do Ceará, e no Rio Grande do Sul. Cursou Administração de Empresas no Centro Universitário 7 de Setembro. Ela também fez mestrado em Ciência Política.

Antes de ser eleita como deputada estadual, atuou na Prefeitura de Caucaia durante a gestão do ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), com quem está casada há mais de duas décadas.

Partido político e número

A candidata integra o Partido Social Democrático (PSD) e terá como número na urna o 555.

Suplentes

Ela tem como suplentes a ex-prefeita de Camocim, Mônica Aguiar (PDT) e Diana Carvalho (PDT). Érika Amorim integra a coligação que reúne os partidos PDT, PSD, PSB, Agir, DC, PMB, PMN, Patriota, PSC.

Cargos públicos

Antes de concorrer a cargos eletivos, Érika Amorim teve uma atuação na Prefeitura de Caucaia durante a gestão do ex-prefeito Naumi Amorim (2013-2016). Ela esteve à frente da força tarefa do município para recuperar o Selo Unicef e também foi titular da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Política.

Érika concorreu a uma eleição pela primeira vez em 2018, quando foi eleita para a Assembleia Legislativa do Ceará com 86.320 votos. Na casa legislativa, é a terceira secretária da Mesa Diretora. Ela também preside a Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa, além de ser procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Casa.

Apoios políticos

A candidatura de Érika Amorim ao Senado Federal foi anunciada após a retirada de outras duas candidaturas – a primeira por impasse judicial e a segunda por renúncia.

O primeiro candidato a senador anunciado pela coligação foi o empresário Amarílio Macêdo (PSDB). Contudo, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a federação formada por PSDB e Cidadania terá uma posição de neutralidade na disputa estadual.

Com a candidatura do empresário inviabilizada, foi a vez da candidata Enfermeira Ana Paula (PDT) – que havia sido registrada como 'Plano B' – desistir da candidatura ao Senado. Com isso, a postulação de Érika Amorim foi anunciada apenas no dia 20 de agosto.

Legenda: Érika Amorim integra a chapa encabeçada pelo candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio Foto: Thiago Gadelha

O grupo político da candidata é liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho.

Propostas e plano de governo

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Érika Amorim afirmou que terá como principal prioridade a educação caso seja eleita para o Senado Federal. A parlamentar falou ainda da necessidade de atuar não apenas na proposição de projetos, mas também na destinação de recursos para a implementação de programas no Ceará.

Outras propostas citadas pela candidata como prioritárias foram a descentralização da saúde e a segurança pública no Ceará.

Declaração de bens

A candidata declarou R$ 539.247,09 em bens à Justiça Eleitoral. Segundo a descrição, o valor é dividido entre veículo automotor terrestre; depósito bancário em conta corrente no País; além de aplicações e investimentos.

Em 2018, Érika Amorim declarou R$ 148.800, divididos entre um veículo automotor terrestre, participações societárias e outros bens móveis.

