Entenda como é feita a auditoria nas urnas eletrônicas

A Justiça Eleitoral começa, neste sábado (29), a realizar uma série de auditorias nas urnas eletrônicas que serão usadas no pleito do próximo domingo (30). A medida tem como objetivo atestar a segurança do pleito.

Por volta de 9 horas da véspera da votação, ocorre uma audiência pública para definição das 35 seções que serão auditadas. O evento será na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e será transmitido virtualmente.

Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais

Na audiência, serão indicadas ou sorteadas oito seções eleitorais para o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, que deve ocorrer antes da eleição oficial, entre 7h e 8h, na própria seção eleitoral.

O Teste de Autenticidade verifica a autenticidade e integridade dos sistemas. A auditoria compara as assinaturas digitais constantes nos sistemas lacrados no TSE com as assinaturas dos mesmos sistemas instalados na urna da seção eleitoral.

O evento ocorrerá imediatamente antes do início da votação oficial, ou seja, antes da emissão da zerésima, que é um relatório emitido pela urna, antes da votação, comprovando que nela estão registrados os candidatos e que nenhum deles tem votos computados.

Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas

Das 35 urnas indicadas ou sorteadas, 25 passarão pelo Teste de Integridade, que acontecerá ao mesmo tempo que a eleição oficial, das 8h às 17h, no dia 30 de outubro, na nova sede do TRE-CE, no bairro Luciano Cavalcante.

O Teste de Integridade é um procedimento que simula a votação, no mesmo dia e horário das eleições, em urnas eletrônicas, indicadas ou sorteadas, na véspera do pleito. Utiliza dados oficiais e cédulas preenchidas, previamente, por entidades fiscalizadoras ou, na ausência destas, por terceiros, excluídos integrantes da Justiça Eleitoral.

A auditoria é fiscalizada por representantes do Ministério Público Eleitoral, dos partidos políticos, das coligações e federações, da Ordem dos Advogados do Brasil e de diversas outras entidades. Além destes, uma empresa especializada, contratada pela Justiça Eleitoral, realizará auditoria externa e, ao final dos trabalhos, fornecerá relatório conclusivo da sua fiscalização.

O evento é integralmente filmado por empresa contratada pelo TRE, mediante processo licitatório, e transmitido ao vivo pelo canal oficial do TRE-CE no YouTube.

Teste de Integridade com biometria

Também no sábado, das 8h às 17h, ocorrerá o projeto-piloto do Teste de Integridade das urnas eletrônicas com uso de biometria. O evento ocorrerá no Colégio Ari de Sá Cavalcante, no bairro Edson Queiroz, o maior local de votação do estado. Esse teste utiliza 2 das 25 urnas sorteadas ou indicadas para a avaliação.

O teste com biometria é um projeto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que contará com a participação voluntária de eleitores presentes no local de votação. Após votarem, eles serão convidados a participar da auditoria, no momento de habilitar a urna com a digital.

A equipe envolvida no trabalho lançará os votos, em um sistema de apoio à votação e também na urna eletrônica, utilizando as informações de cédulas de papel previamente preenchidas pelas entidades fiscalizadoras. Concluído o teste, às 17h, serão emitidos boletim de urna e relatório do sistema de apoio para comparação dos resultados.

Os votos inseridos nas urnas utilizadas no teste não serão contabilizados para o resultado da eleição.

Serviço

Audiência pública de definição das urnas

Local: auditório da nova sede do TRE-CE (Rua Dr. Pontes Neto, 800, bairro Luciano Cavalcante)

Data e horário: 29/10, às 9h

Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais

Local: nas seções eleitorais definidas

Data e horário: 30/10, das 7h às 8h

Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas

Local: na nova sede do TRE-CE (Rua Dr. Pontes Neto, 800, bairro Luciano Cavalcante)

Data e horário: 30/10, das 8h às 17h

Projeto-piloto do Teste de Integridade com biometria

Local:no Colégio Ari de Sá Cavalcante, em Fortaleza (Av. Washington Soares, 3737)

Data e horário: 30/10, das 8h às 17h

