Eduardo Bolsonaro é vacinado contra Covid por Queiroga

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi vacinado contra a Covid-19 pelas mãos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e postou um vídeo nas redes sociais na noite dessa quarta-feira (25).

Sem máscara durante a aplicação do imunizante, ele brincou dizendo que "não é só ministro não, ele sabe aplicar mesmo". Em seguida, os dois posaram para uma foto segurando a carteirinha de vacinação.

Legenda: Parlamentar postou o momento da aplicação da dose nas redes sociais Foto: Reprodução

Junto com o vídeo, o deputado publicou uma legenda na qual agradecia ao "Governo Bolsonaro e ao @minsaude".

"O Brasil bateu hoje a marca de 180 milhões de doses de vacinas aplicadas e +215 milhões já distribuídas - toda vacina no Brasil foi comprada pelo governo Bolsonaro. E hoje também foi a minha vez, ao lado do próprio Min. @mqueiroga2", afirmou,

Críticas

No último mês de junho, em uma postagem no Facebook, ao criticar a possível adoção pelo Brasil de um "passaporte de imunização", o deputado afirmou que as vacinas não seguiram os protocolos e, por isso, reações adversas ocorreram.

Em março, o deputado já havia feito uma declaração contrária ao uso de máscaras de proteção contra o coronavírus. Ao criticar a cobertura da imprensa em relação ao uso do acessório disse para "enfiar no rabo" a máscara.

"Eu acho uma pena, essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. 'Ah a máscara, está sem máscara, está com máscara'. Enfia no rabo gente, porra! A gente está lá trabalhando, ralando", disse o deputado em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.