Economista Gabriel Galípolo é anunciado como secretário-executivo da Fazenda; veja carreira

O economista Gabriel Galípolo será o novo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, a partir de janeiro de 2023, conforme anúncio de Fernando Haddad, nesta terça-feira (13). O especialista em parcerias público-privadas (PPPs) é ligado ao Partido dos Trabalhadores e foi o primeiro nome confirmado para a equipe.

O petista foi escolhido pelo presidente Lula (PT) como futuro ministro da Fazenda, na última sexta-feira (9). Na data, o ministro comentou que já tem alguns nomes em mente para montar a equipe econômica, mas ainda não tinha revelado nenhum.

Conforme o g1, a confirmação do nome de Galípolo foi feita após "ótima" reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Quem é Gabriel Galípolo

Gabriel Galípolo é formado em Ciências Econômicas (2000-2004) na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com mestrado em Economia Política (2005-2008) na mesma instituição.

Em 2007, trabalhou como chefe da Assessoria Econômica da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo.

Já em 2008 foi Diretor de Estruturação de Projetos da Secretaria de Economia e Planejamento da capital paulista. Além disso, foi presidente do Banco Fator de 2017 a 2021, tendo experiência em programas de privatização e parcerias público-privadas (PPPs).

No âmbito da política, registra proximidade histórica com o PT e ajudou na equipe de transição do governo de Lula.