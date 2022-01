Diretório do PT no Ceará confirma Camilo Santana como pré-candidato ao Senado

O governador Camilo Santana (PT) foi oficialmente indicado pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Ceará para disputar por uma vaga no Senado Federal nas eleições deste ano.

Camilo é peça fundamental na tática eleitoral do PT no Ceará. Segundo o deputado federal José Guimarães, vice-presidente nacional do PT, a indicação do governador integra quatro das estratégias mais importantes do partido para as eleições, definidas em resolução aprovada por maioria de votos na tarde deste sábado (29).

A reunião do diretório regional do PT teve 100% de presença. Um grande debate, que prepara o partido para os próximos enfrentamentos políticos no CE.

Após o debate, construímos uma resolução que foi aprovada com mais de 70% dos votos. (…) — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 29, 2022

Centralização em Lula

A prioridade do PT no pleito será a de centralizar o palanque na campanha do pré-candidato à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Vamos buscar construir a nossa unidade tendo como objetivo o fortalecimento da campanha do Lula no Ceará", disse Guimarães.

Legenda: O deputado federal José Guimarães é vice-presidente nacional do PT. Foto: Divulgação/PT

Aliança com PDT

Além disso, deve ser mantida a aliança com partidos que integram a base política de Camilo no Estado, especialmente o PDT, vinculado aos Ferreira Gomes. "Essa manutenção expressa o desejo do PT de continuar a aliança e, principalmente, os resultados alcançados pela administração", afirma Guimarães.

Na resolução aprovada, está escrito que “fica aberto o diálogo com a base aliada do governador Camilo Santana sobre a definição da chapa ao Governo do Estado, expressando o PT seu reconhecimento ao importante papel desta coalizão para o sucesso da gestão petista no Ceará".

Ampliação de bancada

Outra meta do partido nas eleições deste ano é construir chapas proporcionais que permitam a ampliação das bancadas de deputados estaduais e federais. "Tudo isso que estamos fazendo tem um objetivo principal: fortalecer o PT como alternativa de poder, como um partido enraizado nos movimentos sociais, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa", pontua Guimarães.