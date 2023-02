Deputado cearense propõe inclusão de Pelé no rol dos Heróis da Pátria

O deputado federal cearense André Figueiredo (PDT) propôs a inclusão do nome de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Considerado o maior jogador de todos os tempos, Pelé faleceu no final de dezembro do ano passado, aos 82 anos.

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria registra, de forma perpétua, o nome de brasileiros que tenham contribuído com a defesa e construção do País, com excepcional dedicação e heroísmo. O livro fica depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

"Uma história magnífica que levou e exaltou o nome do Brasil para os quatro cantos do mundo, merece ser gravada não apenas em nossos corações, mas em todos os anais históricos do nosso país", defende Figueiredo.

Além dos grandes feitos no campo, que o consagraram como o Rei do Futebol, a justificativa do projeto também cita as ações de Pelé para além das chuteiras. Entre elas, a participação do brasileira na Campanha do Cartão Vermelho contra o trabalho infantil, promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a defesa de pautas importantes, como o acesso a água potável e o direito das crianças.

"Pelé, o rei do futebol, contribuiu não só com o esporte nacional, mas com a representatividade internacional do Brasil em diversas vertentes. É considerado por muitos como o 'maior embaixador que o Brasil já

teve'", descreve o texto do projeto.

Outros projetos

Este não é o primeiro projeto de lei apresentado para homenagear o Rei do Futebol. O ex-vereador e deputado estadual Carmelo Neto (PL) apresentou proposta na Câmara Municipal de Fortaleza para mudar o nome do Estádio Presidente Vargas, o PV, para Rei Pelé.

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), a exemplo de Figueiredo, apresentou projeto de lei que propõe a inclusão do nome de Pelé no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

