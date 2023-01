Vereador de Fortaleza quer mudar nome do PV para 'Rei Pelé' e inicia tramitação na Câmara

O vereador de Fortaleza e deputado estadual eleito Carmelo Neto (PL) anunciou, na manhã desta sexta-feira (13), através de suas redes sociais, que iniciou tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza para alterar o nome do Estádio Presidente Vargas para "Estádio Rei Pelé", como forma de homenagem a Edson Arantes do Nascimento, que faleceu no último dia 29 de dezembro.

"Iniciei tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza para mudarmos o nome do Estádio Presidente Vargas para Estádio Rei Pelé. Vamos retirar aquele que golpeou a democracia para dar lugar ao maior jogador de todos os tempos, que brilhou ao jogar no estádio em 1972. Eterno Pelé!" escreveu o vereador em suas redes sociais.

Para que a mudança ocorra, é necessário aprovação de um projeto de decreto legislativo no Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza estabelecendo a nova denominação. Carmelo Neto informou que a tramitação toda da proposição pode durar meses para ser concluída e depende da construção da pauta das sessões pelo presidente Gardel Rolim (PDT).

"Antes de iniciar a tramitação do projeto de decreto legislativo, a lei orgânica municipal exige a realização prévia de uma audiência pública, cujo requerimento foi apresentado ontem. Após ouvir a população nessa audiência, considerar os pontos levantados e o posicionamento da comunidade, o projeto de decreto legislativo poderá, ou não, ser levado adiante", disse o vereador.

Para que o nome seja alterado, o trâmite passa por alguns procedimentos como aprovação do requerimento de audiência pública, realização da audiência pública, apresentação do projeto de decreto legislativo, votação na CCJ, votação em plenário e publicação do decreto pelo Presidente da Câmara Municipal.

O vereador ainda comentou sobre a consulta à comunidade sobre a alteração no nome do estádio.

"A participação popular na mudança de nomes de prédios públicos é fundamental para construir uma cidade conectada com a população. Se o povo não quiser que o nome mude, ele não irá mudar. Ouvir a população, além de ser um dever dos vereadores, também é uma obrigação legal prevista no Art. 32º da Lei Orgânica do Município de Fortaleza", finalizou.

HISTÓRIA DO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS

Construído em 1941, o Estádio Presidente Vargas, mais conhecido como PV, está localizado no bairro Benfica, em Fortaleza. O estádio recebe os jogos dos times da capital cearense. Ainda no ano em que foi construído, o estádio foi uma homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas e tinha uma estética diferente do que as pessoas estão acostumados.

Murado, arquibancadas de madeira, cerca e gramado, que na época era novidade. O estádio foi oficialmente inaugurado em 1941 e a primeira partida ocorreu uma semana após a inauguração.