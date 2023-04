Depoimento de Gonçalves Dias à PF durou quase 5 horas

O general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), deixou a sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, após quase 5 horas de depoimento. Ele é investigado por suposta participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, após vídeos no Planalto o mostrarem próximo aos invasores que depredavam a Praça dos Três Poderes.

As informações são do O Globo. A oitiva foi demandada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O general acessou e saiu do prédio da PF pelo subsolo, sem dar declarações à imprensa.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram o ex-ministro, inclusive, interagindo com os invasores na ocasião. É possível observar Dias conversando e indicando a saída para eles.

Após a repercussão, ele mesmo pediu para deixar o cargo na última quarta-feira (19). Essa é a primeira baixa ministerial do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Versão do ex-ministro

À Globonews, o ex-ministro explicou que chegou ao Planalto após os invasores romperem a barreira montadas pela Polícia Militar do Distrito Federal na altura do Congresso. Também teria agido com o fim de "retirar as pessoas do terceiro e quarto andar do Palácio", por isso as interações com os manifestantes.

Apesar disso, ainda resta a dúvida sobre o motivo de ele não ter reagido aos ataques, além da identidade de outros servidores flagrados pelos vídeos acessados e divulgados pela CNN Brasil.