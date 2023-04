Gonçalves Dias chega à PF para prestar depoimento sobre presença no Planalto no dia dos atos golpistas

O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, presta depoimento, na manhã desta sexta-feira (21), na Polícia Federal, em Brasília. As informações são do G1.

Após um vídeo mostrar que o militar e outros membros da pasta estavam no Palácio do Planalto no ataque de 8 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moares, relator do caso, determinou o depoimento de Gonçalves.

As imagens foram divulgadas na quarta-feira (19) pela CNN Brasil. Após e exibição do vídeo, Gonçalves renunciou ao cargo.

Quem é Gonçalves Dias?

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República desde 1º de janeiro de 2023, o general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias já ocupou cargos de chefia nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).

No governo Lula, ele foi secretário de Segurança da Presidência da República. Em seguida, tornou-se comandante da 6ª Região Militar, sediada em Salvador, com jurisdição sobre Bahia e Sergipe. O general também comandou o 19º Batalhão de Infantaria Motorizado.

O que é GSI?

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) é o órgão do governo brasileiro responsável pela assistência direta e imediata ao Presidente da República no assessoramento em assuntos de segurança.

É a pasta responsável pela coordenação da área de inteligência do governo e está ligada a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Entre as funções do órgão está a de coordenar as atividades de segurança da informação e das comunicações no âmbito da administração pública federal; incluindo a segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o credenciamento de segurança e o tratamento de informações sigilosas.

O GSI afirmou que realiza investigações internas sobre a conduta de seus agentes durante a invasão e depredação às sedes dos Três Poderes.