Cristina Kirchner responde com gesto obsceno a vaias na posse de Milei, na Argentina

Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina entre 2019 e 2023, foi vaiada quando chegou à sede do Congresso da Argentina neste domingo (10) para a posse do ultraliberal Javier Milei. Em resposta, ela fez um gesto obsceno ao mostrar o dedo do meio para os apoiadores do presidente eleito.

Como presidente do Senado durante o mandato de Alberto Fernández, papel ocupado pelos vice-presidentes da República na Argentina, Cristina Kirchner foi responsável por conduzir a cerimônia de posse Milei e da vice, Victoria Villarruel.

Em seu discurso, Javier Milei falou sobre a inflação e criticou os antecessores. Líder do La Libertad Avanza, o atual presidente foi eleito em 19 de novembro com 55,9% dos votos, enquanto seu opositor — Sergio Massa, ministro da Economia de Fernández — ficou com 44%.