CPMI do 8 de janeiro divulga lista de convocados para depor em comissão; veja nomes

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro aprovou, nesta terça-feira (13), uma lista de convocados para depor. Conforme o g1, o próximo encontro está marcado para 20 de junho, mas as datas em que as pessoas serão ouvidas como testemunhas ainda vão ser definidas.

Dentre os pedidos aprovados de convocação, está o de ex-integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como Anderson Torres , Braga Netto e Augusto Heleno, e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

No entanto, nesta terça, rejeitaram o pedido para chamar o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, e o ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura da Cunha.

As testemunhas convocadas são obrigadas a comparecer, conforme o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Somente os investigados têm o direito de não ir.

Lista de convocações para depor

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI;

Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do DF;

Jorge Naime, ex-comandante de Operações Polícia Militar do DF;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Robson Cândido, delegado-geral da Polícia Civil do DF;

George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza, suspeitos de tentarem explodir um caminhão-tanque no Aeroporto de Brasília.

Composição

O Senado é representado na comissão mista de inquérito pelos blocos parlamentares da Resistência Democrática (Rede, PT, PSB, PSD), Vanguarda (PL, Novo), Aliança (PP, Republicanos) e Democracia (União, MDB, Podemos, PDT, PSDB).

Já a Câmara fechou as suas indicações com cinco grupos: União, PP, Federação PSDB/Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota; MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSC; PL; PCdoB, PT, PV; e PSOL, Rede.

As indicações dos blocos compõem um quadro de 16 senadores e 16 deputados (mesmo número de suplentes) na CPMI.