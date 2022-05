Conselho abre processo para apurar conduta de Eduardo Bolsonaro em caso de deboche à Miriam Leitão

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu nesta quarta-feira (4) um processo para apurar a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no caso em que ele debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. As informações são do G1.

A jornalista havia compartilhado um artigo do jornal O Globo em que classificou o presidente Jair Bolsonaro (PL) como um inimigo confesso da democracia. Reagindo a essa postagem, o deputado Eduardo Bolsonaro disse nas redes sociais ter "pena da cobra".

Ele se referia a uma das práticas de tortura sofrida por Miriam Leitão após ser presa na ditadura militar. Segundo relatos da jornalista, ela foi torturada com tapas, chutes e golpes que abriram sua cabeça. Além disso, teve de ficar nua em frente a dez soldados e três agentes de repressão e passar horas trancada em uma sala com uma cobra, mesmo grávida.

Legenda: Eduardo Bolsonaro debocha de tortura sofrida por Mirian Leitão durante a ditadura militar Foto: Reprodução Twitter

Após a publicação de Eduardo Bolsonaro, os partidos PC do B, Rede, PSOL e PT moveram representações no Conselho de Ética, que resultaram na instauração do processo nesta quarta. As siglas pedem a cassação do parlamentar.

Possíveis relatores

Eduardo Bolsonaro não compareceu ao conselho. Os deputados Mauro Lopes (PP-MG), Pinheirinho (PP-MG) e Vanda Milani (Pros-AC) foram sorteados como potenciais relatores do caso.

Após o presidente do conselho escolher o relator, este terá prazo de dez dias úteis para apresentar um parecer preliminar, que poderá ser pelo prosseguimento ou arquivamento do caso.