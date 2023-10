Comissão do Senado aprova indicação de desembargador cearense para o Superior Tribunal de Justiça

Teodoro Silva Santos Desembargador cearense e futuro ministro do STJ

"Menino negro, filho de açougueira, nascido e criado em uma numerosa família pobre e nordestina, dividindo com 18 irmãos o exíguo espaço de humilde casa lá em Juazeiro do Norte. A vida me levou ao enfrentamento de muitas batalhas e percalços, mas com fé e paciência, bom senso e determinação pude superá-los. (...) A minha história se confunde com a grande massa da nossa população brasileira. Nada mais gratificante do que ocupar uma cadeira no tribunal da cidadania, Corte responsável por uniformizar a lei federal em todo Brasil".