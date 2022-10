Com prefeito afastado pela Justiça, Acopiara terá posse de nova gestora nesta quinta-feira (20)

Com o afastamento provisório do prefeito de Acopiara, Antônio Almeida (MDB), na manhã desta quarta-feira (19), foi marcada para o fim da tarde desta quinta-feira (20) a solenidade de posse da vice-prefeita Ana Patrícia, do mesmo partido. O chefe do Executivo é acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitação.

Pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Acopiara, em caso de afastamento do gestor, o vice-prefeito tem até três dias para tomar posse e assumir temporariamente o cargo.

Também foram afastados da função pública - todos pelo prazo de 180 dias -, uma assessora do gabinete, o motorista do prefeito e o Secretário de Finanças do município.

De acordo com o presidente da Casa, o vereador Ricardo Costa (MDB), a formalidade de posse da vice-prefeita ocorrerá nesta quinta, às 17 horas, e todos os parlamentares já foram informados.

“A vice-prefeita está fora do Estado, mas o seu chefe de gabinete já foi formalmente acionado, e eles estão cientes da cerimônia de posse. Estamos fazendo tudo conforme o regimento”, destaca o parlamentar.

O presidente informou ainda que convocou uma reunião com os membros da Mesa Diretora para as 10 horas da manhã desta quinta, na Câmara.

“Foi inesperado, alguns vereadores estão viajando. É um fato que eu nunca vivi, mas vai ter a seriedade de todos os vereadores”, disse ainda.

Operação

De acordo com a investigação, há indícios de irregularidades na contratação da empresa Laporte Engenharia, que venceu licitação de R$ 2,2 milhões para tocar obras de recuperação dos canteiros centrais e do polo de lazer, serviços de demolição de pavimentação em paralelepípedo e pedra tosca, retirada de meio-fio e execução do piso intertravado.

O MPCE afirma que ess empresa teria "se utilizado dos equipamentos, dos maquinários e dos servidores públicos" durante o serviço. O órgão diz ainda que quem executou a obra que o executor da obra teria sido Almir Rodrigues do Nascimento, apontado como motorista pessoal do prefeito, e não a Laporte, cujo titular é o engenheiro Edimilson Francisco de Lima Júnior.

Ainda segundo o MPCE, existem "fundados indícios de corrupção, de fraude às licitações, de falsidades ideológicas, de associação criminosa e de lavagem de capitais".

O órgão afirma que os endereços citados pela empresa nos procedimentos licitatórios não correspondem à sede. A construtora possui apenas cinco funcionários na ativa e não dispõe de veículos suficientes para a execução das obras, o que não justificaria a aplicação do recurso milionário obtido no certame.

"Essas circunstâncias demonstrariam que a empresa não teria idoneidade material para cumprir os objetos contratados", diz a denúncia.

Investigação paralela

Em paralelo à investigação dos crimes contra a administração pública, Francisco Rodrigues do Nascimento, atual motorista pessoal do prefeito e sobrinho de Almir Rodrigues do Nascimento, foi preso suspeito de transportar a quantia de R$ 170 mil dentro de quatro caixas de soro fisiológico pertencentes ao município.

À polícia, o motorista relatou ter deixado o prefeito em sua residência na cidade de Fortaleza e seguiu orientação da chefe de Gabinete, Antônia Verbeane Almeida, para "receber uma caixa de papelão contendo os valores em cédulas de cinquenta reais" na Avenida Beira-Mar. O montante deveria ser entregue em Acopiara posteriormente.

Após o primeiro depoimento, contudo, o homem mudou de versão e disse que o valor seria fruto da compra e venda de bois. Para a investigação, existem "fundadas suspeitas de crimes de lavagem de capitais e de falsidade ideológica, na tentativa de desvincular a figura do gestor municipal aos fatos envolvendo corrupção".

A reportagem procurou o prefeito Antônio Almeida através dos telefones cadastrados no site do TSE, mas não houve resposta.

