Jovem de 19 anos é morta por ex-companheiro, em Acopiara, no Ceará

Uma jovem de 19 anos foi morta pelo ex-companheiro, na noite desta sexta-feira (16), em Acopiara, no Interior do Ceará. O corpo de Antoneide Chagas Soares foi encontrado no quarto de uma pousada, no bairro Moreiras de Baixo.

O caso foi confirmado pela família da vítima. O autor do crime teria tirado a própria vida na manhã deste sábado (17).

A irmã da jovem relatou que o homem já havia tentando matá-la quando o casal morava junto.O caso foi denunciando na época e havia uma medida protetiva em favor de Antoneide.

Ou seja, o autor do crime não poderia se aproximar da vítima, mas mesmo assim praticou o feminicídio.

O Diário do Nordeste pediu detalhes à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e aguarda resposta.