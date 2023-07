Cid Gomes fará primeira reunião como presidente interino do PDT Ceará na quinta (13)

O presidente interino do PDT, Cid Gomes, fará a primeira reunião da Executiva estadual à frente do partido nesta quinta-feira (13). O encontro está previsto para as 16h, na sede do PDT em Fortaleza. Essa será a primeira reunião desde a recente queda de braço pela presidência da legenda, entre Cid e o deputado federal André Figueiredo, que atualmente está à frente da Executiva Nacional do PDT.

O líder do PDT na Assembleia, deputado Guilherme Landim, pontuou que a reunião deve oficializar a mudança. "É o primeiro passo da reorganização. O André oficialmente amanhã tira licença, o senador Cid assume e começa, a partir daí, todo o processo de reestruturação, vai montar umas equipes para fazer todo o levantamento de como estão as comissões provisórias, diretórios, o que está vencido no Interior, para que a gente possa fazer a reestruturação que todos nós esperamos", disse, nesta quarta-feira (12).

Desde o ano passado, o partido vive um racha interno sobre a aliança com o PT no Estado. Na Assembleia, três deputados do PDT têm atuado como oposição ao Governo do Estado, ainda que o partido tenha a liderança do Governo Elmano e a presidência da Casa. Integrante da ala de oposição, o deputado Queiroz Filho disse não ter sido convidado para a reunião de Cid.

O deputado Cláudio Pinho, também do grupo opositor, reforçou não ter sido convocado ou convidado. "Só vou para onde me chamam. (...) Se estão fazendo um ato, (...) acho que os parlamentares devem ser convidados ou convocados e, não sendo, não tem motivo de eu estar presente", disse.

A licença de André Figueiredo foi decidida na quarta-feira (5), em reunião em Brasília, após pressão de aliados de Cid Gomes para que ele assume a presidência do partido no Ceará.

Havia a expectativa de uma convocação extraordinária do diretório no Ceará para votar a mudança na presidência. Como o mandato de Figueiredo se estende até dezembro, o deputado se recusou a fazer acordo pela antecipação da votação.

A saída foi entrar em acordo pela licença para que Cid assumisse. Na sexta-feira (7), Cid e Figueiredo tiveram encontro na Assembleia Legislativa e, de lá, o senador reuniu aliados em um restaurante em Fortaleza.