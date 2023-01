Ceará envia 70 policiais militares para auxiliar na segurança do Distrito Federal

Policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará viajaram para Brasília, na madrugada desta segunda-feira (9), com o intuito de reforçar a segurança após invasões ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto, neste domingo (8).

Nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas publicou vídeo dos PMs sendo transportados pelo avião da Força Aérea Brasileira.

Assista ao embarque dos PMs:

"Nossos 70 PMs do Batalhão de Choque já embarcaram, nesta madrugada, para auxiliar no restabelecimento da ordem no Distrito Federal. Desejo boa sorte e ótimo trabalho a todos. Ainda hoje irei a Brasília para reunião com o presidente Lula, governadores e os presidentes dos demais poderes. Nossa democracia está protegida!", escreveu o governador do Ceará.

Quem também informou sobre o envio de PMs para Brasília foi Rafael Fonteles, governador do Piauí. No Twitter, ele informou que determinou o envio policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar para auxiliar o Governo Federal no Distrito Federal.

Intervenção federal no DF

O presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal. Em coletiva, o presidente declarou que os envolvidos na invasão serão encontrados e punidos.

Em decreto, Lula nomeou Ricardo Garcia Cappelli como responsável pela Segurança Pública na capital. Cappelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça, braço direito do ministro Flávio Dino.