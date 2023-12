Carmelo defende Aginaldo para eleições em Caucaia: 'Deuzinho seria um excelente candidato a vice'

O deputado estadual e presidente do Partido Liberal no Ceará, Carmelo Neto, afirmou, nesta quinta-feira (30), em entrevista para a live do PontoPoder, que pretende reforçar o elo entre os membros do seu campo político no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Um dos nomes quistos para formar uma chapa com sua sigla, segundo o dirigente, seria Deuzinho Filho (União), atual vice-prefeito da cidade e pré-candidato a prefeito na eleição do ano que vem. Se formalizada, a "dobradinha" aconteceria com o também pré-candidato Coronel Aginaldo (PL).

"O Deuzinho pode disputar a vice mais uma vez, até porque ele está no primeiro mandato como vice, então seria um excelente candidato a vice para o nosso Coronel Aginaldo. Vou trabalhar também na Caucaia para a união desse campo político", destacou.

Antes de citar nominalmente a predileção pelo vice-prefeito caucaiense, ele destacou os atributos do colega de legenda para o debate local. "A pré-candidatura do Coronel Aginaldo foi posta e eu fico muito entusiasmado com ela. É um nome da segurança pública, extremamente preparado, foi comandante da Força Nacional e Caucaia vive uma crise na segurança", defendeu.

De acordo com ele, o diálogo está acontecendo com outras agremiações do mesmo espectro, inclusive com o Partido Novo. "Então, existe um diálogo, existe um respeito entre as partes. Os partidos apresentarem seus nomes e colocarem um nome à disposição da sociedade no período da pré-campanha é natural", justificou.

"Obviamente, se não for possível, se ninguém quiser abrir, que apresentem essas duas candidaturas. Mas é importante o diálogo", ponderou o entrevistado.

O Diário do Nordeste procurou Deuzinho Filho para que comentasse sobre as tratativas entre os órgãos partidários. Ele admitiu que há conversas, pois ambos se localizam na mesma "linha política".

"Tem sim a conversa, o Aginaldo vai para a minha (cerimônia de) pré-candidatura a prefeito, mostrando que os laços continuam intactos", disse o vice-prefeito por telefone.

Ele, no entanto, fez uma ressalva: "Essa questão de vice ou prefeito vamos olhar no ano que vem. Minha candidatura e o reforço dela é para prefeito. Também não temos obstáculo do PL compor a minha chapa como vice".

Crítica a Valim

Durante a participação na transmissão ao vivo, Carmelo também teceu críticas ao prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB). De acordo com ele, o gestor modificou seu discurso, abandonando o tom oposicionista pelo qual foi escolhido pelo eleitorado para adotar uma posição de proximidade com o governo estadual.

"O prefeito Vitor Valim foi eleito com um discurso de oposição, batendo na segurança pública e agora perdeu completamente a identidade para se abraçar com o governo do PT e a população não compreende mais isso", alegou, dando conta da dificuldade da oposição em agregar prefeitos e prefeitas no território cearense.

Na visão do deputado estadual, o comportamento seria sintoma de uma condução política pelos agentes públicos à frente da máquina pública do Estado. "Infelizmente o que nós temos visto no Ceará - e isso tem virado marca das gestões que administram há alguns anos o Estado - é que eles trocam parceria administrativa por votos", atribuiu.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa de Valim a fim de obter uma posição sobre a crítica endereçada a ele. A matéria será atualizada caso haja uma resposta.