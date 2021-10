Caminhoneiro Zé Trovão diz que está no Brasil e vai se entregar à Polícia nesta terça-feira (26)

O caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, disse que irá se entregar à Polícia, nesta terça-feira (26), em Santa Catarina. Ele divulgou um vídeo em seu canal do Telegram no qual afirma estar prestes a se entregar. As informações são do Metrópoles.

Ainda não há informações oficiais se ele foi apresentado às autoridades locais.

“Nesse 26 de outubro, eu me entreguei à Justiça brasileira, me apresentei à Justiça brasileira, porque, como diz o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta. E eu jamais iria abandonar o povo brasileiro”, afirmou o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Eu vim dizer muito obrigado, não sei quanto tempo eu vou passar no cárcere, mas saibam que tudo isso é pelo Brasil, por cada ser humano cidadão de bem. Fiquem com Deus e não desanimem”,compeltou.

A prisão dele foi solicitada pela Procuradora-Geral da República (PGR) e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro deste ano.

Ele é suspeito de incentivar atos violentos contra o Congresso Nacional e o STF. Além disso, segundo as investigações, ele teria descumprido ordens cautelares determinadas anteriormente por Moraes.

Matéria em atualização