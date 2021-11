Camilo Santana nomeia Camily Cruz como procuradora-geral do Ceará

A advogada Antônia Camily Gomes Cruz é a nova procuradora-geral do Ceará. Ela substitui Juvêncio Vasconcelos Viana. O nome foi confirmado, na tarde desta quarta-feira (3), pelo governador Camilo Santana (PT).

Segundo o chefe do Executivo, Camily será a primeira mulher a assumir o cargo na história do Estado. Conforme antecipado pelo Diário do Nordeste, Juvêncio foi exonerado no último dia 27 de outubro.

Quem é a nova procuradora-geral do Ceará

Legenda: Conheça a nova procuradora-geral do Ceará Foto: Divulgação

Camily Gomes Cruz foi procuradora do Estado do Ceará no cargo de procuradora-geral Executiva do Contencioso Tributário. Ela é mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade do Fortaleza (Unifor) e também já ocupou o cargo de procuradora da Fazenda Nacional.