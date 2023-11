Camilo Santana nega que governo interferiu ideologicamente em questões do Enem sobre agronegócio

O ministro da Educação, Camilo Santana, negou que governo federal faça qualquer interferência ideológica ou politica nas questões elaboradas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A declaração foi feita durante audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (22), em reposta a acusações de parlamentares de que alguns pontos da prova associariam o agronegócio brasileiro ao desmatamento nos biomas do país; à exploração de trabalhadores do campo; e à invasão de terras indígenas.

"Quero dizer que não há a menor possibilidade de interferência do Ministério da Educação ou deste governo nas provas do Enem. Aliás, com relação a essas questões, a comissão que elaborou essa prova foi selecionada em 2020, e os itens foram criados em 2021. Portanto, durante o governo anterior. Foi [o governo Bolsonaro] quem elaborou essas questões”, destacou o ministro.

Os mais insatisfeitos com as questões do Enem são integrantes do agronegócio, principalmente parlamentares ligados ao setor.

O magistrado ainda defendeu que a suposta questão relacionada ao agronegócio era de interpretação de texto, elaborada a partir de um livro. “Não é questão de concordar ou discordar. É de interpretar”, completou.

Camilo destacou que o governo federal apoia agronegócio, setor “tão importante para o país” e que busca o equilíbrio com a questão ambiental, em especial com o combate ao desmatamento.

“Inclusive, o governo que mais apoiou o agronegócio ao longo da história foi exatamente o do presidente Lula. Nós valorizamos e apoiamos [este setor]. Inclusive o Plano Safra, que foi lançado, é o maior plano da história desse país. Nós compreendemos a importância desse setor para a economia brasileira. Não só os grandes, mas os médios e os pequenos que produzem”, reiterou.

'Politização' do Enem

No último dia 12 de novembro, Camilo foi convidado para ir à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado Federal prestar esclarecimentos sobre a "politização das provas do Enem de 2023”, e rebateu críticas sobre uma suposta ideologia política expressa na prova. O petista disse que está à disposição do Congresso Nacional.

“Vou reforçar que não há a menor possibilidade de interferência do Governo em relação à elaboração, aliás, vou reforçar o que o presidente do Inep já disse, foi um edital público de professores independentes realizado em 2020, não foi por este governo, e não há interferência por parte deste Governo na elaboração nem da validação dos questionamentos”, destacou.