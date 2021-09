Camilo Santana chama oposição de "raivosa" e "intolerante" durante discurso em Fortaleza

O governador Camilo Santana (PT) emitiu fortes opiniões contra a oposição no Ceará, nesta quinta-feira (16). Durante discurso na inauguração da Escola de Ensino Médio Hilza Diogo de Oliveira — no bairro Vila Velha — o petista ressaltou a importância dos adversários políticos, e afirmou que rebaterá quem for "raivoso" e "intolerante".

"Não adianta ficar fazendo zoada. Porque eu sempre digo a importância da oposição. Em todo canto é importante ter oposição e eu sou a pessoa de ter a sensibilidade e humildade de reconhecer quando nós erramos, quando preciso corrigir, avançar e melhorar. Mas essa oposição raivosa, essa oposição intolerante, que só pensa nela, individualista, que não pensa no povo do Ceará ou do povo de Fortaleza. Essa oposição nós rebateremos sempre", comentou o governador.

Veja pronunciamento:

Ainda em pronunciamento, o chefe do executivo estadual acusou a oposição de disseminar, diariamente, fake news nas redes sociais.

"Todo dia é fake news nas redes sociais do governador, todo dia. E eu digo a eles que a minha resposta é continuar trabalhando cada vez mais pelo povo de Fortaleza, pelo povo do Ceará. Me desculpa o desabafo, mas é impressionante", relatou Camilo Santana.

Camilo Santana Governador do Ceará Se querem construir uma vida politica pública que construam com honestidade. Com debate e seriedade. Essa é a forma de fazer política.

Na cerimônia de inauguração da Escola de Ensino Médio Hilza Diogo de Oliveira, o governador esteve ao lado de Evandro Leitão (PDT) e da vice-governadora, Izolda Cela.