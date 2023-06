Câmara Municipal homenageia os 30 anos do Fortal nesta quinta (29)

Os 30 anos de realização do Fortal, um dos maiores festivais de música do Brasil, serão homenageados em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (29). O momento foi requerido pelo vereador Pedro Matos (PL) e acatado pelo presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), e deve começar às 14h30.

Na solenidade, estarão presentes os fundadores e diretores do Fortal, os empresários Enio Cabral, Bira Borges, Ailton Júnior e Colombo Cialdini, e o secretário municipal do Turismo, Alexandre Pereira.

Neste ano, em "clima de aniversário", a micareta que reúne nomes do axé, forró, funk, sertanejo, entre outros gêneros musicais, ocorrerá entre os dias 20 e 23 de julho.

Evento temático

A ideia é que esta edição do Fortal comunique a história de amor e o legado de alegria perpetuado pelo festival ao longo das últimas três décadas.

As vendas dos ingressos já foram iniciadas e estão disponíveis no site Efolia e na Central do Fortal, localizada no shopping RioMar Papicu.

Veja a programação confirmada

Fortal 2023

Fervo da Lud

Ludmilla (quinta-feira, 20)

Bagunça

Parangole (quinta-feira, 20)

Vumbora

Bell Marques e Rafa & Pipo (quinta-feira, 20)

Siriguella

Bell Marques (sexta-feira, 21, sábado, 22, e domingo, 23)

Hype

Nattan e Felipe Amorim (sexta-feira, 21)

Largadinho

Claudia Leitte (sexta-feira, 21)

Village

Ivete Sangalo (sábado, 22, e domingo, 23)

Vem com o Gigante

Léo Santana (sábado, 22)

Brahma (Eh Loco)

Durval Lelys e participações de Banda Eva e Ricardo Chaves (domingo, 23)

Eventos externos

Feijoada do Siriguella

Atrações: a definir (sábado, 22)

Serviço Adicional: Feijoada, água, cerveja e refrigerante liberados

Local: Marina Park Hotel

Claudinha no Colosso

Atrações: Claudia Leitte (sábado, 22)

Horário: A partir de 14h

Local: Colosso Fortaleza