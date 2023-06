Captei: SVM é homenageado pelo bloco Siriguella nos seus 30 anos de sucesso

O bloco Siriguella celebra três décadas de muita animação e sucesso. E, para marcar essa trajetória, os sócios promoveram um momento de encontros e animação, na quinta-feira (1°), na Central do Fortal, no Shopping RioMar Fortaleza.

O evento homenageou diversas personalidades importantes que, nesses trinta anos foram fundamentais para tornar o bloco um dos mais emblemáticos do país. Pessoas que contribuíram muito para a consolidação do Siriguella e na construção de memórias inesquecíveis para os foliões cearenses e de outros estados do Brasil.

Legenda: Enio Cabral, Pedro Neto, Carvalhinho e Alexandre Frota Foto: LC Moreira

O Sistema Verdes Mares, representado pelo Superintendente, Ruy do Ceará, foi um dos 30 homenageados. Além de Kléber Dias, responsável pela Verdinha e a voz que anima as chamadas do bloco e da colunista, Jeritza Gurgel, que fazia os comerciais de tv dos aniversários do bloco pela Verdes Mares Vídeo no final dos anos 90.

Legenda: Troféu Gratidão Ano 30 Foto: LC Moreira

Vem ver algumas fotos desse momento que foram captadas por LC Moreira:

Legenda: Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rodrigues, Sandra Bezerra e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber Dias e Sandra Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Colombo Cialdini e Alexandre Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Cinthia Maia, Carvalhinho, Jorge e Nádia Parente e Alexandre Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Sandra Bezerra e Rafael Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Pearce, Luiz Cláudio Moraes e Flávio Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Alice Araújo, Karla Rodrigues e Cecília César Foto: LC Moreira

Legenda: Bira Borges e Caio Honório Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Enio Cabral, Régis Matias e Edson Capelo Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Carvalho e Suely Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Diniz, Caio Honório e Isabela Lisboa Foto: LC Moreira

Legenda: João Rafael e Rafael Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Jorginho Cals, Colombo Cialdini, Dominguinhos, Alfredo Pearce, Luiz Cláudio e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Neto e André Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Guilherme Pimenta, Edson Capelo e Rafael Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Renata Gondim, Lais Cardoso e Rafaela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiano e Cristiano Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Santos, Rodrigo Guilhon e Carlos Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Matias, Enio Cabral e Tarso Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Bezerra, Annya Lopes, Renata Gondim, Suyanne Lopes e Miguel Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Menezes e Laís Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Soares, Dominguinhos, Enio Cabral, Renato Barbosa e Rafael Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Caminha, Enio Cabral e Antônio Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Suyanne Lopes, Renata Gondim, Sandra Bezerra, Enio Cabral e Thea Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Cláudio Moraes, PC Norões, William Verçosa e Cláudio Milério Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Bezerra e Suyanne Lopes Foto: LC Moreira