Câmara Municipal de Fortaleza quer se associar à Assembleia para revisão de contrato com a Enel

A Câmara Municipal de Fortaleza quer se associar à Assembleia Legislativa do Ceará na análise dos contratos do Estado e do Município com a Enel. Nesta quinta-feira (5), vereadores se reuniram pela primeira vez em uma comissão especial formada para avaliar a qualidade dos serviços prestados pela concessionária de energia na Capital. A expectativa é de que o diálogo seja iniciado na próxima semana.

Leia também PontoPoder Deputados do Ceará devem formar comissão para avaliar contrato com Enel ainda nesta semana

No encontro, os parlamentares decidiram que devem se reunir, também, com o Ministério Público do Ceará (MPCE), com a bancada cearense na Câmara dos Deputados e com a própria empresa, que será convidada a participar de audiência pública para tratar do reajuste tarifário de 25% e da qualidade dos serviços.

"A Câmara não pode ficar de fora. É um serviço que não atende à população, que deixa muito a desejar, e nós somos cobrados diariamente a fazer alguma coisa", disse o vereador Antônio Henrique, presidente da casa legislativa.

A comissão especial é presidida pelo presidente da Câmara, o vereador Antônio Henrique (PDT). Veja a composição:

Antônio Henrique (PDT) - Presidente

Márcio Martins (Pros) - Vice-presidente

Lúcio Bruno (PDT)

Dr. Luciano Girão (PP)

PP Cell (PSD)

Eudes Bringel (PSB)

Pedro França (Cidadania)

Adams Gomes (União Brasil)

Larissa Gaspar (PT)

Danilo Lopes (Avante).

Discussão com a empresa

Tramita na Câmara proposta de audiência pública para discutir a prestação de serviços da Enel na Capital. Antes disso, os vereadores querem enviar ofícios para a companhia solicitando respostas sobre demandas específicas em bairros de Fortaleza, além de solicitar uma reunião com a direção na própria sede da Enel.

Parlamentares também avaliam concentrar esforços na análise do contrato de prestação de serviços entre a companhia de energia elétrica e a Prefeitura de Fortaleza e avaliar como têm sido a qualidade de serviço não apenas à população da Capital como ao próprio Poder Público.

Durante a reunião da comissão especial, vereadores ressaltaram ainda a necessidade de somar os esforços e não ficar "a reboque" das mobilizações que já tem sido feitas em relação à Enel em outras instâncias do Poder Público. Apesar de considerarem grave o reajuste da tarifa no Estado, os integrantes da comissão destacaram ainda que o principal foco deve ser a avaliação da qualidade de serviço prestado.

Investigação

A Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) deve reunir demandas e reclamações de municípios cearenses a respeito dos serviços prestados pela Enel. O levantamento deve subisidiar os trabalhos do Ministério Público e da Assembleia Legislativa, que já haviam iniciado processo de análise do contrato com a concessionária.

As reclamações dos gestores municipais vão desde demora na ligação de energia para instalação de poços profundos até o repasse de recursos referentes à taxa de Iluminação pública.