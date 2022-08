Câmara de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Ceará preparam retorno das sessões após recesso

Após o recesso do meio do ano em que as sessões plenárias ficaram paralisadas, a Câmara de Municipal de Fortaleza (CMFor) e a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) se preparam para a volta das atividades a partir desta segunda-feira (1) e terça-feira, dia 2 de agosto, respectivamente.

Na Câmara, solenidade está prevista para as 9h. O evento será conduzido pelo presidente da Casa, vereador Antônio Henrique (PDT), e contará com a presença do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

As sessões continuam ocorrendo de forma híbrida, com possibilidade de participação dos parlamentares de forma presencial e virtual.

A CMFor iniciou o recesso parlamentar no último dia 30 de junho, com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da Prefeitura de Fortaleza, que ficou estabelecida em R$ 10,7 bilhões.

Já a AL-CE paralisou as sessões no dia 15 de julho. O presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT), como de praxe, apresentou um balanço das atividades legislativas do semestre.

A assessoria da Assembleia não informou se as sessões plenárias ocorrerão duas vezes vezes por semana, como nos últimos meses, ou três sessões.

Os vereadores, por outro lado, voltarão a se reunir nas terças, quartas e quintas-feiras.

Câmara dos Deputados e Senado Federal

O receso na Câmara dos Deputados é regido de forma Constitucional. De acordo com a norma, a sessão legislativa é realizada de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

No Senado Federal o período de recesso ocorre de18 a 31 de julho e de 23 de dezembro a 1º de fevereiro.