Bolsonaro presta homenagem a soldados comunistas durante visita à Rússia

O presidente Jair Bolsonaro começou a programação oficial de visita à Rússia nesta quarta (16) em entrega de coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido. O monumento, localizado nas imediações do Kremlin, foi criado como homenagem aos milhões de soldados soviéticos mortos durante a Segunda Guerra Mundial.

O evento começou por volta das 9h, e Bolsonaro se deslocou ao espaço junto da comitiva que o acompanha na viagem. Recebido por autoridades russas, ele participou da cerimônia que é realizada como formalidade de viagens oficiais de chefes de estado.

Durante a tarde, Bolsonaro deve se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin, no Kremlin. A reunião, inclusive, acontece após exigências de um protocolo rígido da parte do governo russo, com solicitação de cinco exames RT-PCR a Bolsonaro.

Dois encontros

No primeiro momento, apenas Bolsonaro, Putin e os respectivos intérpretes devem se reunir. A estimativa é de que o momento dure cerca de 20 minutos.

Logo após, um almoço deve ter também a presença de um grupo restrito de integrantes dos dois governos. Além disso, uma declaração conjunta deve ser realizada pelos dois.

Na agenda, ainda está prevista a visita de Bolsonaro à Duma, a câmara baixa russa, o equivalente à Câmara dos Deputados do país.

Por fim, no último compromisso oficial de Bolsonaro à Rússia, ele deve participar de um encontro com empresários russos e brasileiros em um hotel próximo à Praça Vermelha. Já na quinta-feira (17), ele embarca para a Hungria, onde irá se encontrar com Viktor Orbán, primeiro-ministro do país.