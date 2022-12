Bolsonaro nega que fará viagem aos Estados Unidos e despedida de equipe nesta quarta (28)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, em entrevista à CNN Brasil, ter planejado um evento de despedida com auxiliares, no Palácio da Alvorada, para esta quarta-feira (28). O chefe do Executivo também disse que não viajará para os Estados Unidos nesta data.

“Reunião de despedida? Fake. Também não viajo amanhã. Fake”, afirmou Bolsonaro ao canal, na terça-feira (27).

O presidente não confirmou, no entanto, se planeja ir aos Estados Unidos ou a outro país em outra data.

A informação havia sido divulgada por aliados de Bolsonaro à CNN na semana passada. O motivo da viagem seria para não acompanhar a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, dia 1° de janeiro.

O que disseram sobre a "despedida"

Os mesmos aliados disseram que o encontro poderia ser no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, e que a despedida contaria com as presenças de assessores próximos e do ex-ministro Walter Braga Netto (Defesa), além do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.