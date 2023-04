Bolsonaro confirma ter conversado pessoalmente sobre joias com ex-chefe da Receita Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, em depoimento, que conversou pessoalmente com o ex-chefe da Receita Federal Júlio César Vieira Gomes sobre o caso das joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, que foram repassadas ao então chefe do Planalto a título de presentes de Estado pelo regime Saudita, em outubro de 2021. A oitiva de Bolsonaro ocorreu em 5 de abril e foi obtida com exclusividade pela TV Globo nesta sexta-feira (14).

"O declarante [Bolsonaro] solicitou ao ajudante de ordens, coronel Cid, que obtivesse informações a cerca de tais fatos; que o ajudante de ordens oficiou a Receita Federal para obter informações; que neste interim o declarante estabeleceu contato com o então chefe da Receita Federal, Júlio, cujo sobrenome não se recorda, e salvo engano, determinou que estabelecesse contato direto com o ajudante de ordem; que as conversas foram pessoalmente, pelo o que se recorda", diz a publicação.

No depoimento, o ex-presidente disse que ficou sabendo da existência das joias em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado. No entanto, ele alegou não se lembrar quem o avisou sobre os itens, mas que é possível que tenha sido alguém ligado ao Ministério de Minas e Energia.