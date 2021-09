Bolsonaristas tentam invadir prédio do Ministério da Saúde e são contidos por seguranças

Manifestantes bolsonaristas tentaram, na manhã desta quarta-feira (8), invadir a sede do Ministério da Saúde (MS), em Brasília. O grupo foi contido por seguranças do prédio, mas chegou a hostilizar jornalistas presentes no local, conforme assessoria do órgão. O protesto continua do lado de fora da Pasta.

De acordo com o portal Metrópoles, o tumulto teria começado após um homem criticar o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O indivíduo, então, foi cercado, sendo impedido de sair do local.

Com a ajuda de seguranças do MS, o homem conseguiu entrar no prédio, cujos portões de acesso foram fechados. Em seguida, os apoiadores do presidente tentaram invadir o órgão federal, chegando a golpear vidraças e o portão do edifício.

O grupo, pró-governo, está em Brasília desde essa terça-feira (7), quando foi às ruas ao lado de Bolsonaro, com pautas antidemocráticas.

Ainda conforme a publicação, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou, em nota, ter sido acionada para resolver a situação. A Corporação, contudo, afirmou que a confusão já tinha terminado antes da chegada dos agentes.

Atos com Bolsonaro

O presidente Bolsonaro chegou a participar de manifestações nesse feriado do Dia da Independência. Os protestos tiveram, como principal alvo, o Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em discurso na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), o chefe do Executivo federal repetiu ameaças contra o STF e xingou o ministro Alexandre de Moraes, ressaltando que "nunca será preso".