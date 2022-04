Avião com Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares arremete após turbulência em Porto Alegre

Um avião da Gol que fazia a rota Brasília — Porto Alegre, nesta quinta-feira (28), precisou arremeter durante o pouso no aeroporto Salgado Filho após sofrer uma turbulência. A bordo estavam o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e outros parlamentares.

O deputado Paulo Pimenta (PT), que estava no voo, divulgou a informação no Twitter. "Após enfrentar forte turbulência, com ventos fortes e grande área de instabilidade, o piloto arremeteu e levou a aeronave para Florianópolis", disse ele, afirmando que o pouso deveria ter ocorrido às 11h45.

Segundo Pimenta, além de Eduardo Bolsonaro também estavam na aeronave os parlamentares Lucas Redecker (PSDB), Covatti Filho (PP), Fernanda Melchionna (PSOL) e Dionilson Marcon (PT), além de prefeitos e vereadores do Rio Grande do Sul.

Segundo informações do G1, a Gol informou, por nota, que a mudança para Florianópolis foi feita "devido a condições meteorológicas adversas no aeroporto Salgado Filho". A companhia aérea disse que o pouso na capital gaúcha se deu às 14h20.

"A Gol reforça que os procedimentos adotados seguiram todos os padrões de segurança, valor número 1 da companhia", destacou a empresa.