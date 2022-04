Nenhuma criança ou adolescente morreu em decorrência da vacina contra Covid-19, diz MS

O Ministério da Saúde informou que nenhuma criança ou adolescente na faixa etária de 5 a 18 anos morreu em decorrência de efeito adverso da vacina contra a Covid-19. Os dados estão no último boletim epidemiológico sobre a doença, publicado em 26 de abril.

Ao todo, 38 óbitos notificados por governos estaduais e municipais foram investigados pelo Ministério. “Até o momento, não há registros de EAPV [evento adverso pós-vacinação] com desfecho óbito na faixa etária de cinco a menores de 18 anos com relação causal com as vacinas utilizadas confirmada”, diz o documento.

A primeira vacina para adolescentes a partir dos 12 anos foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em junho de 2021. Para a faixa etária de 5 e 11 anos, o imunizante foi aprovado em dezembro, mas a aplicação começou em 2022.

Segundo informações do Uol, 3.463 casos de evento adverso pós-vacinação (EAPV) ocorreram na faixa etária de 5 a menores de 18 anos, sendo 38 (1,1%) resultando em morte.

Reações coincidentes ou inclassificáveis

Após a investigação, os 38 óbitos foram classificados como reações coincidentes ou inconsistentes em 23 deles, inclassificáveis devido à necessidade de informações em 13, e em dois houveram dados conflitantes em relação à causalidade.

O Ministério da Saúde ainda reforça, no documento, que as vacinas são seguras e apresentam excelente perfil de risco benefício "já tendo gerado um impacto extremamente positivo na saúde da população brasileira, com a redução expressiva dos casos, internações e óbitos pela doença".