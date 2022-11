Assembleia Legislativa suspende sessão plenária por falta de energia nesta terça

Deputados e servidores da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira (22), com problemas de energia elétrica na sede do Parlamento Estadual. A oscilação impediu a leitura da Ordem do Dia e levou a uma queda de energia. Por causa disso, foi necessário suspender a sessão.

A Assembleia contatou a Enel para solucionar o problema. Por meio de nota, a empresa informou que a queda ocorreu nas adjacências do prédio, no bairro Dionísio Torres, e foi causado pelo desligamento de um religador.

"A empresa esclarece que está realizando manobras para normalizar o fornecimento. Técnicos da distribuidora também estão em campo atuando para identificar o defeito e restabelecer o serviço completamente o quanto antes", afirmou a distribuidora.

Por volta das 12h, o serviço de energia foi restabelecido. O site da Assembleia também ficou do ar, mas não voltou até a publicação desta matéria.

A assessoria do líder do governo Izolda Cela (sem partido) na Casa, deputado Júlio César Filho (PT), informou que, com o retorno da energia, as reuniões de comissões desta tarde estão confirmadas. Às 15h, a Comissão de Orçamento irá analisar as contas da gestão de Camilo Santana (PT) com base em relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que recomendo a aprovação com ressalvas das contas de 2021.

Atualizada às 12h23