Às vésperas de encontro, aliados tentam consenso em torno de Evandro antes de votação do PT

Os últimos dias antes do Encontro Municipal do PT, neste domingo (21), tem sido de tratativas em busca de construir um consenso em torno do nome de Evandro Leitão como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) já possui a maioria dos delegados com direito a voto — com 118 dos 200 —, mas aliados e o próprio Evandro ainda buscam garantir a unidade no partido.

Contudo, as articulações devem encontrar resistência entre os delegados que apoiam a pré-candidatura da deputada federal Luizianne Lins (PT). Eles se reuniram nessa sexta-feira (18) para decidir sobre o posicionamento no domingo. Aliados da ex-prefeita de Fortaleza, porém, descartam a tese de que ela desista da pré-candidatura para apoiar Evandro Leitão (PT).

Os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PT) também devem reunir os delegados que apoiam suas pré-candidaturas, mas apenas no sábado (20), véspera do Encontro Municipal. Eles elegeram 20 e 4 delegados, respectivamente.

Gaspar relata que ainda está sob avaliação um encontro entre todos os pré-candidatos para tentar "avançar em um consenso progressivo". Ainda não há, no entanto, nada agendado. "Vai depender da possibilidade de todo mundo querer se encontrar", reforça.

Presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio afirma que "não tem nenhuma articulação do partido em torno de reunir os pré-candidatos". "O que há é a movimentação de pré-candidatos dialogando", explica. Deve ocorrer, no entanto, um encontro dele e de seus apoiadores com Evandro Leitão — a pedido do presidente da Assembleia.

"Meu primeiro compromisso é com quem apoiou, quem votou e defendeu o meu nome como pré-candidato", garante Sampaio. A posição dos delegados eleitos em apoio a pré-candidatura dele só deve ser definida, portanto, depois de um momento de escuta.

Larissa Gaspar admite que pode sim orientar que os seus delegados apoiem a pré-candidatura de Evandro Leitão no domingo. Contudo, a deputada não pretende retirar a própria pré-candidatura. Isso porque cada pré-candidato terá direito a falar no Encontro Municipal, que ela quer usar para "colocar as ideias que gostaria de ver executadas" em um futuro plano de governo do PT para a Capital. A exceção a isso seria no caso da construção de um consenso entre todas as pré-candidaturas, acrescenta.

Unidade do PT

Líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) pontua qual seria o cenário "ideal" para domingo. "O ideal pra mim seria que, com base na composição das chapas, chegássemos domingo indicando o nome da maioria dos delegados, porque sinalizaria a unidade do PT. O ideal seria isso. Porém, na política, nem sempre o ideal se realiza", afirma.

Guimarães apoia a escolha de Evandro Leitão como pré-candidato e é um dos delegados do Encontro Municipal. A corrente partidária liderada por ele no PT anunciou apoio ao presidente da Assembleia Legislativa antes mesmo da escolha dos delegados, no último dia 7 de abril.

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) reforça que "as tratativas de composição estão avançadas". A discussão tem sido feita, segundo ele, com Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e com o ex-deputado federal Artur Bruno — também pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.

No caso da pré-candidatura de Luizianne Lins, ele explica que a mediação tem ocorrido por meio de lideranças nacionais e estaduais, citando inclusive a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.

A tentativa é de que a escolha seja "o mais consensual" possível. "Já teve conversa, amanhã (sábado) tem conversa. A única coisa que não tem é silêncio", ressalta, acrescentando ainda que espera que haja participação de Luizianne em uma futura campanha. "Ela será uma das nossas estrelas", disse.

'Disputa permanece'

Ex-vereador de Fortaleza e um dos principais apoiadores de Luizianne Lins, Deodato Ramalho reforça que, até o dia do Encontro Municipal do PT, "a disputa permanece". "Retirar a candidatura (de Luizianne) em apoio ao Evandro, a meu sentir, é a única questão que não está colocada", garante. A deputada federal tem apoio de 58 delegados.

Ramalho critica ainda a forma como o processo interno do PT para a escolha da pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. "O desrespeito com que a companheira Luizianne foi tratada", argumenta. "Não foi uma disputa normal, de paridade de armas. Seja tirando candidatura, seja mantendo candidatura, tem que se ter uma clareza desse posicionamento", reforça.

Ele acrescenta que as críticas não podem deixar de ser feitas "sob pretexto de construir uma falsa unidade". "Mas não necessariamente isso significa que, depois de tirada a decisão partidária, a gente não sente para conversar como fazer apoio, ainda que com esse registro crítico do processo de escolha", afirma.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a deputada federal Luizianne Lins e com o deputado estadual Evandro Leitão a respeito de quais tratativas eles têm encabeçado nessa reta final da disputa interna do PT, mas não houve resposta. O ex-deputado federal Artur Bruno também foi procurado, mas sem retorno.