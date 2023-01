Após posse de Lula e Elmano, petista Ilário Marques deixa secretaria de Sarto: ‘estou livre’

Único petista no primeiro escalão da Prefeitura de Fortaleza, Ilário Marques deixou a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). Segundo o ex-gestor, a decisão foi em comum acordo com o prefeito da Capital, José Sarto (PDT).

Com a posse do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do presidente Lula (PT), Ilário pode ser indicado para ocupar funções nos governos dos correligionários. “(Saí para) outros desafios, é um momento novo, tinha ido lá cumprir um papel”, disse.

A chegada do petista à Prefeitura ocorreu há cerca de um ano. À época, a nomeação foi motivo de impasse na Justiça, já que o assunto envolvia uma condenação por improbidade administrativa quando o petista ainda era prefeito de Quixadá. No fim da queda de braço, a nomeação foi acatada e Ilário assumiu o cargo em Fortaleza.

PT-PDT

Politicamente, a nomeação foi uma sinalização do prefeito de Fortaleza, José Sarto, de aproximação com o PT de olho nas eleições do ano passado. Mesmo com o rompimento entre o PDT e o PT, Ilário foi mantido na função, seguindo como único petista no primeiro escalão do município.

De acordo com o agora ex-secretário, a saída agora não teve relação com o desgaste entre petista e pedetistas em Fortaleza e no Ceará. “Não houve nada nesse sentido, foi tudo combinado com o prefeito, foi uma missão que cumprimos e agora deixamos em comum acordo”, reforçou.

Ceará-Brasília

Sobre o futuro, Ilário disse que ainda aguarda decisões nacionais e estaduais.

“Estou livre. Hoje (terça), vim à Brasília, acompanhei a posse do ministro Silvio Almeida nos Direitos Humanos, estou conversando com o deputado (José) Guimarães, também estou em contato com o governador Elmano, que marcou uma conversa comigo, mas, por enquanto, meu futuro é indefinido”, concluiu.