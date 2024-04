André Figueiredo assume liderança da Maioria na Câmara Federal, bloco com quase 400 parlamentares

O deputado federal cearense André Figueiredo (PDT) assumiu nesta terça-feira (16) a liderança da Maioria na Câmara dos Deputados. O bloco é formado por 16 partidos que, somados, possuem 397 parlamentares. A Maioria representa o bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos parlamentares da Casa — que possui, no total, 513 deputados federais.

Nesta legislatura, os partidos que integram a Maioria são Avante, MDB, PCdoB, PDT, Podemos, Progressistas (PP), PRD, PSB, PSD, PSOL, PT, PV, Rede Sustentabilidade, Republicanos, Solidariedade, União Brasil.

Entre as atribuições como líder da Maioria, Figueiredo pode participar do Colégio de Líderes da Câmara Federal, no qual são definidas as pautas de votações do plenário, além de poder fazer indicação de voto para os parlamentares que integram o colegiado.

“Com muita honra recebo mais essa missão aqui na Câmara Federal. Agradeço a todos os demais líderes e companheiros de bancada pela indicação e reforço que continuarei me dedicando a ouvir e dialogar com os pares em prol de um trabalho eficaz no parlamento”, afirmou o parlamentar.

Essa não é a primeira liderança exercida por Figueiredo na Câmara dos Deputados. Ele foi líder da bancada do PDT — partido que preside nacionalmente de forma interina — por sete vezes. Em 2023, ele liderou o maior bloco parlamentar da casa — composto por nove partidos, com 174 parlamentares.

Além disso, em 2020, durante o Governo Jair Bolsonaro (PL), Figueiredo liderou a Oposição.