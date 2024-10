André Fernandes faz última carreata antes da votação na noite deste sábado (26)

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) promoveu uma carreata que partiu da Vila do Mar, na Barra do Ceará, em direção ao bairro Messejana, na tarde deste sábado (26), um dia antes do 2º turno. O deputado federal chegou ao local da concentração por volta das 18h30, quando deu início ao evento em um paredão. O postulante não concedeu entrevista.

O ato político reuniu militantes e apoiadores do político. Ao longo do dia, a agenda do candidato previa, ainda, “adesivaços” e carreatas por outros pontos da cidade. Os postulantes podem promover a campanha até às 22 horas, conforme o que estabelece a legislação eleitoral.

Um dos aliados presentes na carreata foi o presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto. O parlamentar fez um balanço positivo de como a campanha foi agregando eleitores de Fortaleza ao longo do período eleitoral.

Legenda: Apoiadores do André Fernandes (PL) durante a carreata que saiu da Barra do Ceará, em Fortaleza Foto: Davi Rocha

“Eu lembro que no início da campanha, na verdade, antes da campanha, o plano de governo construído nas ruas, era em rodas de conversa de 10, 15 pessoas, e esse número de pessoas em cada bairro que a gente foi percorrendo, ele foi aumentando muito, em cada evento. E esse apoio popular que o André foi conquistando, cativando a cidade, ele sem sombra de dúvidas vai amanhã resultar na vitória do 22” Carmelo Neto Presidente do PL Ceará e deputado estadual

Além do presidente da sigla, o ato contou também com a participação da vereadora Priscila Costa (PL) e do deputado estadual Soldado Noelio (União Brasil), entre outros apoiadores.