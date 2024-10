Veja os principais pontos do último debate entre Evandro Leitão e André Fernandes antes da eleição

Os candidatos Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), que disputam o segundo turno em Fortaleza, tiveram, nesta sexta-feira (25), o último embate antes dos eleitores irem às urnas no próximo domingo (27). Propostas para as mulheres e para áreas como saúde, educação e segurança deram o tom do debate da TV Verdes Mares — que encerra a campanha eleitoral na capital cearense. O confronto de ideias foi mediado pelo jornalista Leal Mota Filho.

O embate entre os candidatos foi dividido em quatro blocos. O primeiro e o terceiro blocos foram com tema livre e duraram 20 minutos, sendo 10 minutos para cada um falar.

O segundo e o quarto blocos foram com dois temas determinados cada e duraram 20 minutos, sendo 10 minutos para debater cada um dos dois temas do bloco, divididos entre os candidatos. Ou seja, 5 minutos para cada um, por rodada. Os temas foram escolhidos pelos candidatos entre os seis oferecidos pela TV Verdes Mares.

Por fim, os candidatos tiveram um minuto e meio para falar com o eleitor nas considerações finais.

Legenda: O debate foi mediado pelo jornalista Leal Mota Filho Foto: Ismael Soares

PRIMEIRO BLOCO

O primeiro bloco girou em torno de propostas para as mulheres. O candidato Evandro Leitão foi o primeiro a questionar o adversário, a quem se referiu como “o candidato 01 do Bolsonaro”, sobre o assunto.

Ao responder, André Fernandes citou, inicialmente, projetos de sua autoria enquanto parlamentar, como a proposta de criminalizar o uso de imagens íntimas para extorsão ou chantagem. O candidato do PL disse que, se eleito, irá criar a Casa do Autista, para atender crianças atípicas e prestar assistência às mães. Em seguida, o candidato rebateu questionando o petista o acusando de "tentar silenciar” a vereadora Priscilla Costa.

Ao rebater, o petista reforçou as críticas ao adversário: “Você mente descaradamente, é um dissimulado. Ele simplesmente foi contra a lei do feminicídio, contra a equiparação salarial entre homens e mulheres. Se passa de lobo em pele de cordeiro. Candidato André, você só sabe fazer fake news”, atacou o petista.

Legenda: Previamente sorteado, André Fernandes foi o primeiro a começar o debate Foto: Ismael Soares

Quanto às propostas, o candidato citou que, se eleito, irá criar a Casa da Mulher de Fortaleza, com assistência multiprofissional para mulheres vítimas de violência. Ele ainda prometeu ampliar os CAPS de Fortaleza e contratar mais profissionais para as unidades de saúde. “Sobre a vereadora, ela fala sobre o PT, ataca o PT, assim como um vereador aliado seu me ameaçou de morte, isso virou pauta nacional fazendo o nosso estado, fazendo Fortaleza virar uma pauta nacional negativa. É isso que a campanha dele está fazendo”, finalizou.

Já André se defendeu alegando que o vereador Inspetor Alberto não ameaçou o petista. “Quem viu o vídeo percebeu que não foi ameaça”, disse. Em sua fala, André citou que, além da Casa do Autista, pretende criar o Merenda Feliz, para garantir a alimentação de crianças também aos finais de semana.

“Vou acabar com a multa por viseira levantada, a Taxa do Lixo, a Zona Azul, ampliar o projeto Mulheres Guerreiras”, listou o candidato como propostas para as mulheres. Em seguida, o político questionou o adversário sobre propostas para reduzir o feminicídio na Capital.

Evandro rebateu o candidato. “Tu acredita em feminicídio? Agora está acreditando? É muita cara de pau, você publicou um vídeo dizendo que não acredita e agora vem na maior cara de pau dizer que acredita? 01 do Bolsonaro, você é muito dissimulado”, completou.

Por fim, André finalizou: “Vou criar o Cinturão da Prosperidade. Vamos escolher cinco áreas periféricas para fazer um corredor com polo gastronômico, inclusive com chefes de famílias para que elas possam criar seu emprego, sua renda, cuidar da família sem precisar se deslocar para o Centro”.

SEGUNDO BLOCO

A segunda fase do embate foi marcada por temas determinados. Evandro Leitão escolheu ‘Saúde’ como o primeiro assunto a ser debatido. O petista falou sobre a postura de “deboche” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia da Covid-19 e questionou André Fernandes sobre as propostas para a área.

André disse que não era o 01 do Bolsonaro. "Sou o 01 do povo de Fortaleza”, alegando que o adversário era o “02” por ter ficado em segundo lugar no 1º turno. Sobre a pauta da vacinação, o candidato do PL indicou projetos que pretende implementar. “Os postos de saúde estarão abertos aos finais de semana especificamente para duas coisas: fazer o pré-natal das mãezinhas aqui em Fortaleza e também para garantir uma ampla vacinação de acordo com todo o cronograma do Ministério da Saúde”, ressaltou.

“Eu irei ampliar o terceiro turno nos postos de saúde indo até às 21 horas”, respondeu Evandro, elencando ideias para a saúde da Capital. Entre elas, o petista prometeu criar o “Espaço Girassol” para acolher e acompanhar crianças e jovens com espectro autista e síndrome de down, além de ampliar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em Fortaleza por meio da contratação de psicólogos e psiquiatras.

Legenda: No segundo bloco, os candidatos debateram sobre saúde e segurança Foto: Ismael Soares

Na escolha de um novo tema, André optou por falar em segurança pública. O candidato trouxe o caso da não instalação da CPI do Narcotráfico na Assembleia Legislativa do Ceará, em 2018. “Você é aliado ao narcotráfico ou você é medroso e não teve coragem de colocar à frente essa CPI?”, questionou.

Evandro alegou que André distorce os fatos, defendendo que a CPI tinha ficado “adormecida” por três anos e que os atuais aliados do adversário é que estavam tentando desvirtuar a investigação. “Essas pessoas estavam querendo desestabilizar a segurança Pública do Estado do Ceará, e eu não compactuo com isso”, afirmou.

Na sequência, André defendeu propostas para a área da segurança. “Eu vou criar a Romu, Ronda Ostensiva Municipal, um batalhão de elite da Guarda Municipal para fazer rondas dentro de Fortaleza, aumentando o efetivo da nossa Guarda, aumentando a presença policial nas periferias, nos bairros, nas escolas, nas creches, nas unidades de saúde”, sinalizou.

Por sua vez, Evandro prometeu integrar a Guarda Municipal às forças de segurança do Estado, como a Polícia Militar. “Eu vou criar o pelotão da Guarda Municipal em todas as regionais de Fortaleza. Esse pelotão irá fazer o patrulhamento das escolas, dos postos de saúde, das areninhas, das paradas de ônibus, das praças, através de um grupo de operações especiais que já existe dentro da Guarda Municipal”, apontou.

No âmbito, os dois discutiram, ainda, sobre o armamento. Enquanto André defendeu uma Guarda para “perseguir bandido” e questionou Evandro sobre uso de armas entre os agentes do órgão municipal. “O patrulhamento se faz através do grupo de operações especiais, que esse, sim, é armado”, respondeu o petista.

TERCEIRO BLOCO

No terceiro bloco, os candidatos discutiram sobre educação antes de enveredarem para uma troca de acusações sobre corrupção. Evandro Leitão foi o primeiro a questionar o adversário sobre suas propostas para reforçar a educação pública da Capital.

André prometeu universalizar as escolas de tempo integral, além de zerar a fila das creches e abrir as escolas aos fins de semana para ações de prevenção ao uso de drogas. Em seguida, o político questionou o petista sobre uma fala do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que disse que os filhos estudam em escola particular.

Evandro rebateu acusando o adversário de distorcer falas e o acusou de querer privatizar a educação da Capital. Sobre propostas, o petista prometeu ampliar as escolas de tempo integral, zerar as filas das creches e ampliar o passe livre estadual, além de valorizar os profissionais de educação.

Logo em seguida, André negou que tenha planos de privatizar a educação pública da Capital. “Irei universalizar a educação de tempo integral, zerar a fila das creches e usar o espaço para prevenção ao uso de drogas, nunca falei em privatizar, é mais uma mentira do candidato em ato de desespero”, disse.

Legenda: André Fernandes questionou o adversário sobre o uso de dinheiro público e rebateu acusações do petista Foto: Ismael Soares

Evandro voltou a destacar a educação pública do Ceará, exaltando que a área mudou para melhor desde a gestão do ex-governador Cid Gomes. “Me orgulho muito de ter ao meu lado o ministro da educação Camilo Santana, que criou o Pé-de-Meia do Governo Federal (...) Eu irei criar o Pé-de-Meia municipal, em que iremos dar R$ 200 por mês para o aluno do 9º ano e mais R$ 1 mil no fim do ano, quando se formar. Isso sim é valorizar a educação pública de qualidade” disse.

André reforçou sua proposta para zerar as filas de matrículas em creches com entrega de um voucher para que as crianças, caso não consigam vagas em equipamentos públicos, possam se matricular em creches particulares ou filantrópicas. Em seguida, ele pressionou o adversário sobre a fonte dos recursos para viabilizar o Pé-de-Meia municipal.

Em resposta, Evandro disse que terá a parceria com o presidente Lula, com o ministro Camilo Santana e com o governador Elmano de Freitas para viabilizar a proposta.

Na reta final do bloco, os dois candidatos passaram a trocar questionamentos sobre o uso de recursos públicos. André Fernandes desafiou o adversário a dizer que se envergonha de ter usado R$ 5 milhões em recursos públicos para a aquisição de um telão para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Já Evandro Leitão desafiou o adversário a explicar como foram usados os R$ 17 milhões enviados pelo PL para a campanha do postulante na capital. “Você diz que faz a sua campanha só com uma caixa de som. Foi R$ 17 milhões só em uma caixa de som?", perguntou.

Nas defesas, Evandro disse que todo o processo de reforma da Alece foi realizado dentro da legalidade. Já André disse que toda sua prestação de contas de campanha está disponível publicamente na plataforma da Justiça Eleitoral.

Legenda: Evandro Leitão citou propostas sobre moradia e oportunidades de emprego e renda Foto: Ismael Soares

QUARTO BLOCO

A última parte do debate também teve a dinâmica de temas determinados. André Fernandes escolheu o assunto ‘Emprego e Renda’. Ao ser questionado, Evandro Leitão defendeu a criação do ‘Centro de Formação Profissional’ nos Cucas de Fortaleza.

Além disso, o candidato também prometeu implementar o programa ‘Fortaleza da Mulher’. “Nós iremos capacitar chefes de família e mulheres em situação de rua, para você ter a condição, depois ser capacitada, em um capacitação de costura, corte de cabelo, doces e salgados, depois você ter acesso ao crédito em uma pactuação que eu irei fazer com o Governo do Estado”, apontou.

Por sua vez, André prometeu criar o ‘Cinturão da Prosperidade’. “Escolhendo cinco áreas periféricas de Fortaleza, para criar grandes corredores gastronômicos com esporte, cultura e lazer, para que você possa colocar o seu espaço, a sua renda venha através do seu empreendimento local”, projetou.

O candidato do PL também prometeu oferecer incentivos e isenções para empresas que venham a dar a primeira oportunidade para os jovens entrarem no mercado de trabalho. Para esse público, ele também defendeu a ampliação dos programas de capacitação.

Entre os assuntos determinados, os dois discutiram, ainda, nomes que estão dentro do arco de alianças. Evandro acusou André de “esconder” Jair Bolsonaro (PL) e a deputada federal em exercício Mayra Pinheiro (PL). Enquanto isso, André disse que o petista não explica o apoio de José Guimarães (PT) e Eunício Oliveira (MDB).

“Moradia” foi o tema escolhido por Evandro para a última parte do debate. Ao ser questionado sobre as propostas para a área, André prometeu alterar a lei complementar que limita em 20 mil m² o tamanho de um terreno para a iniciativa privada construir em Fortaleza. “Com uma única canetada, sem gastar um tostão do dinheiro público, aumentando, por exemplo, para 50 mil m² e abrangendo faixas 1, 2 e 3 do ‘Minha Casa, Minha Vida’, a iniciativa privada vai construir pelo menos, em pouco tempo, 20 mil novas moradias”, defendeu.

Na sequência, Evandro Leitão prometeu o “maior programa habitacional da história de Fortaleza”, em parceria com o programa federal ‘Minha Casa, Minha Vida’. “Vamos fazer um grande mutirão para entregar um teto, uma moradia para você. Vamos fazer também um grande programa de regularização fundiária, entregar o papel da casa para você que, infelizmente, tem a posse, mas não tem a propriedade. E aí para você ter segurança jurídica, eu vou te dar essa propriedade”, ressaltou.

André também prometeu utilizar a lei federal Regularização Fundiária Urbana (REURB) para entregar a documentação de mais de 90 mil casas que não estão regularizadas no município. “Você terá o documento da sua casa, para hipotecar, para vender, para alugar, para gerar economia dentro da tua vida”, salientou.

Na sequência, os dois acusaram um ao outro de estarem “copiando” a proposta de regularização fundiária. Ainda no último bloco, André perguntou diversas vezes sobre a foto em que Evandro Leitão aparece com dinheiro ao lado do jogador Arlindo Maracanã após eliminação do Fortaleza na série C.

Os minutos finais do debate foram dedicados às considerações finais dos candidatos.