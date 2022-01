Aliados de Bolsonaro no Ceará repercutem internação do presidente por obstrução intestinal

Aliados de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram os perfis em redes sociais para prestar solidariedade ao chefe do Executivo após internação para uma possível desobstrução intestinal nesta segunda-feira (3). O mandatário está sendo cuidado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e afirmou que o procedimento é ainda consequência de uma facada que levou na campanha de 2018.

Com políticos apoiadores nas Casas Legislativas, Bolsonaro recebeu mensagens públicas de apoio logo após divulgar que faria uma bateria de examens na capital paulista.

O vereador de Fortaleza Carmelo Neto (Republicanos) escreveu que estava em oração pelo presidente. "O Brasil precisa do senhor", disse o parlamentar.

A deputada Dr. Silvana (PL), que faz parte do grupo que apoia o presidente no Ceará, também usou as redes sociais para prestar solidariedade a Bolsonaro. O marido dela, o deputado federal Dr. Jaziel, de mesmo partido, fez o mesmo e escreveu que está "torcendo pelo melhor". "O Brasil precisa de você", disse ainda.

Membro do governo e um dos destaques nos depoimentos da CPI da Covid-19 no Senado, a cearense Mayra Pinheiro se juntou ao grupo bolsonarista para demonstrar apoio e desejar rápida recuperação ao presidente.

Mayra atualmente é Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.

"Melhoras Presidente Bolsonaro. Estamos em oração. Com as graças de Deus, espero que sua saúde se restabeleça logo. ... Te desejo melhoras, e saiba que pode sempre contar comigo", escreveu também o deputado estadual Delegado Cavalcante (PTB).

Histórico

Se a hipótese de obstrução intestinal se confirmar, essa não será a primeira vez que o presidente apresenta um quadro do tipo. Em julho de 2021, Bolsonaro ficou quatro dias internado na mesma unidade hospitalar para também tratar do problema.

Na época, a equipe médica chegou a cogitar submetê-lo a uma cirurgia, mas a possibilidade foi descartada após o intestino do paciente voltar a funcionar normalmente.

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava o gestor de Santa Catarina, onde ele passou uns dias de folga, pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no início da madrugada desta segunda-feira. Do local, uma comitiva seguiu direto para o hospital Vila Nova Star.