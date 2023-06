Alexsander Moreira, aliado de Lira, é exonerado da diretoria do MEC após investigação sobre fraude

Alexsander Moreira foi exonerado do cargo de diretor de apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5), assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Moreira é um dos aliados do deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara Federal, investigados pela Polícia Federal por suspeita de crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro na compra de kits de robótica.

Conforme as investigações, o superfaturamento na compra de kits de robótica provocou um rombo de R$ 8,1 milhões aos cofres públicos. Segundo O Globo, o MEC já havia sinalizado que afastaria Moreira do cargo. Ele era responsável por avaliar o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação pelos municípios.

Entenda os crimes

Conforme as investigações da PF, as atividades ilícitas teriam ocorrido entre 2019 e 2022, na execução de "licitações e adesões a Atas de Registro de Preços e celebrações contratuais relacionadas ao fornecimento de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos".

"De acordo com a investigação, as citadas contratações teriam sido ilicitamente direcionadas a uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica, através da inserção de especificações técnicas restritivas nos editais dos certames e de cerceamento à participação plena de outros licitantes", disse o órgão policial.