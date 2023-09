Alexandre Uchoa é reeleito para a presidência do Psol Ceará

O diretório estadual do Psol Ceará segue sob comando de Alexandre Uchoa, atual presidente da legenda. Ele foi reeleito neste domingo (17) no Congresso Estadual da legenda, realizado na sede do partido em Fortaleza. Uchoa é da ala ligada à secretária estadual de Juventude, Adelita Monteiro (Psol).

Na votação, ele derrotou os grupos ligados ao deputado estadual Renato Roseno (Psol), aos vereadores de Fortaleza Adriana Geronimo (Psol) e Gabriel Aguiar (Psol) e ao ex-presidente do Psol Ceará, Ailton Lopes. Apesar de defenderem teses distintas no Congresso, os grupos se uniram na eleição para a direção estadual.

Assuntos relacionados

Com mandato de três anos na presidência do diretório estadual, Uchoa estará no comando da legenda nas eleições de 2024.

Segundo Uchoa, o grupo que ele integra dentro do partido está "disposto a trabalhar uma candidatura própria" em Fortaleza, mas sem "descartar a possibilidade de construir uma aliança mais ampla do campo progressista que tenha viabilidade e que possa impedir que a extrema direita venha a ter êxito na Capital", disse.

Outros grupos dentro do Psol Ceará, continua ele, são mais resistentes à ideia de não apresentar candidatura própria em Fortaleza. O debate sobre a posição do partido na disputa pelo Paço Municipal deve ser feito apenas após a instalação do diretório municipal do Psol na Capital.

Eleições 2024

A perspectiva é de que, até o final de outubro, ocorra a convenção municipal do partido em Fortaleza, que irá substituir a comissão provisória pelo diretório municipal — que será o responsável por conduzir os debates para 2024.

Assuntos relacionados

O agora presidente reeleito do Psol Ceará considera que a estratégia do partido deve ser de lançar candidatura própria em municípios em que a sigla ainda está ganhando força, como forma de "demarcar o programa do Psol" e, assim, tentar eleger uma bancada forte no Legislativo.

Em Fortaleza, no entanto, ele considera que o programa do Psol está "mais amadurecido", onde o Psol não é mais "um partido desconhecido" no debate político, a perspectiva de construção de uma aliança com partidos também do campo progressista deve ser discutida, tanto com movimentos sociais como com partidos aliados, além da Rede — sigla com a qual o Psol é federado.