Alece fará sessões virtuais e licitação imediata para reconstruir plenário após incêndio, diz Evandro

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (20), disse que a Casa não vai interromper os trabalhos legislativos após o incêndio que atingiu o Plenário 13 de Maio no final da manhã.

Segundo o deputado, a expectativa é de que seja feita uma licitação imediata para a reconstrução das partes do prédio atingidas.

"Nesse primeiro momento, iremos trabalhar de forma remota, até porque não teremos nenhum tipo de problema. A Assembleia, ainda em 2020, foi a primeira do Brasil a implantar o sistema remoto, já temos a experiência. Iremos a partir da próxima semana trabalhar de forma remota", reforçou Evandro.

Ele também anunciou que deve priorizar o início das obras de reconstrução da estrutura afetada. "Já contactei com a Procuradoria Jurídica da Casa e também com o presidente da Comissão de Licitação para que a gente possa imediatamente lançar um edita de licitação para que nós possamos iniciar uma empresa que venha a vencer o processo licitatório para que num prazo máximo de 90 dias, 120 dias, a gente já possa estar com o nosso novo plenário", disse o petista.

Evandro rechaçou a postura adotada por pessoas que, segundo ele, estariam tentando obter vantagem do episódio. "Lamento, infelizmente, alguns que se utilizarem de um momento como esse, um momento trágico para o Parlamento, e quererem transformar isso em situações políticas, fazer política com P minúsculo, querer criar fake news, jogando fake news em redes sociais", pontuou.

Investigações sobre o incêndio

Ele não descartou a possibilidade do incêndio ter sido provocado por conta de uma ação criminosa, mas disse esperar que "tenha sido mesmo uma fatalidade". "Aliás, entrei em contato com o secretário de Segurança Pública, o Roberto (Sá), com o delegado-geral (da Polícia Civil do Ceará) Márcio Gutiérrez, com o coronel (Cláudio) Barreto, do Corpo de Bombeiros, e pedi celeridade e que fosse feita uma investigação no sentido de que nós possamos dar a resposta. E se, porventura, tiver algum culpado, que seja apontado para que sejam tomadas as devidas providências", completou.

O presidente do Legislativo estadual apontou que as circunstâncias e os detalhes de como se deu o sinistro serão apuradas pela perícia. E salientou que as medidas necessárias para que ocorrências como essa não aconteçam foram tomadas. "O que posso garantir é que temos um contrato de manutenção predial, contrato de ar-condicionado, de prevenção e manutenção corretiva". "Uma coisa posso garantir: não foi por falta de manutenção, não foi por falta de atenção, não foi por falta de investimento que aconteceu essa situação", frisou.

Atividades mantidas

As atividades da Alece permanecem, tanto as legislativas — em formato remoto, inicialmente — quanto as demais, como os serviços prestados ao público e os ofertados pela Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace). O prédio anexo ao plenário deve ser isolado nesta sexta-feira (21). Indagado sobre a possibilidade de manutenção do modelo presencial, Leitão apontou que a utilização do auditório da Unipace, assim como do Auditório Murilo Aguiar serão avaliadas.

O local ainda tem focos de fumaça, conforme disse o petista. Acerca do resultado da perícia, o parlamentar apontou que crê na divulgação das informações em um prazo de 30 dias. "Efetivamente, deveremos estar iniciando amanhã toda essa perícia, toda essa investigação, para aí a gente poder dizer alguma coisa", adicionou.